Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/cin-disisleri-abd-ulkeleri-korkutuyor-kuresel-ticaret-kurallarini-bozuyor-1100229740.html
Çin Dışişleri: ABD ülkeleri korkutuyor, küresel ticaret kurallarını bozuyor
Çin Dışişleri: ABD ülkeleri korkutuyor, küresel ticaret kurallarını bozuyor
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, ABD’nin ülkeleri Rus petrolü alımını kesmeye zorlayarak uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini ve küresel... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T11:19+0300
2025-10-16T11:31+0300
donald trump
abd
abd
washington
rusya
dünya ticaret örgütü (dtö)
ekonomi̇
gümrük
gümrük tarifesi
gümrük vergisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099378760_0:0:896:504_1920x0_80_0_0_84a01d72423691166946438b73c8fc46.jpg
Basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, ABD’nin bazı ülkelere Rus petrolü alımını durdurma yönünde baskı yaptığını belirterek bunun uluslararası ticaret kurallarını “ciddi biçimde zedelediğini” söyledi. Lin, bu uygulamaların küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini riske attığını kaydetti.'Ekonomik baskı ve zorbalık' eleştirisi: Trum'ın ek gümrük verdilerine dair sert açıklama geldiLin Cien, sorular üzerine, ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelere yeni gümrük tarifeleri uygulama tehdidine atıfla, Washington’un yöntemlerini “tek taraflı zorbalık ve ekonomik baskı” olarak nitelendirdi. Sözcü, ülkelerin meşru ticari ilişkilerinin üçüncü taraf baskısıyla şekillenmemesi gerektiğini vurguladı.‘Çıkarlarımız zarar görürse kararlı tedbirler alacağız’Trump'ın, Çin'in Rusya'da petrol alımını kesmemesi durumunda yaptırım uygulama tehdidini değerlendiren Lin, şu net ifadeyi kullandı:“Ukrayna krizi konusunda her zaman objektif ve adil bir duruş sergiledik” diye kaydeden diplomat, sözelerini şöyle sürdürdü:Rusya’ya yönelik enerji yaptırımları bağlamıAçıklamalar, Rusya’ya yönelik enerji kısıtlamaları ve finansal yaptırımların tartışıldığı bir döneme denk geliyor. Pekin, uzun süredir yaptırımların yan etkilere yol açtığını, piyasa mekanizmaları ve DTÖ ilkeleri temelinde hareket edilmesi gerektiğini savunuyor.'Kurallara dayalı ticaret' çağrısıÇin tarafı, tüm aktörleri Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uyum ve çok taraflılık ilkesine dönüşe davet ediyor. Lin, “Kararların tek taraflı baskıyla değil, şeffaf ve öngörülebilir kurallarla alınması gerekir” mesajını yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/trump-cin-ile-ticaret-savasi-icindeyiz-1100223422.html
abd
washington
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099378760_112:0:784:504_1920x0_80_0_0_5bc1f391db482c1a2d691e08267043e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, abd, washington, rusya, dünya ticaret örgütü (dtö), gümrük, gümrük tarifesi, gümrük vergisi, trump gümrük vergileri listesi, gümrük vergileri, trump ek gümrük vergileri, gümrük vergisi, trump gümrük vergileri
donald trump, abd, abd, washington, rusya, dünya ticaret örgütü (dtö), gümrük, gümrük tarifesi, gümrük vergisi, trump gümrük vergileri listesi, gümrük vergileri, trump ek gümrük vergileri, gümrük vergisi, trump gümrük vergileri

Çin Dışişleri: ABD ülkeleri korkutuyor, küresel ticaret kurallarını bozuyor

11:19 16.10.2025 (güncellendi: 11:31 16.10.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD-Çin Ticaret
ABD-Çin Ticaret - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, ABD’nin ülkeleri Rus petrolü alımını kesmeye zorlayarak uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini ve küresel tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit ettiğini söyledi. Lin, açıklamasında tek taraflı zorbalık ve ekonomik baskı vurgusu yaptı; Washington’a “kurallara dönün” çağrısında bulundu.
Basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, ABD’nin bazı ülkelere Rus petrolü alımını durdurma yönünde baskı yaptığını belirterek bunun uluslararası ticaret kurallarını “ciddi biçimde zedelediğini” söyledi. Lin, bu uygulamaların küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini riske attığını kaydetti.

'Ekonomik baskı ve zorbalık' eleştirisi: Trum'ın ek gümrük verdilerine dair sert açıklama geldi

Lin Cien, sorular üzerine, ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelere yeni gümrük tarifeleri uygulama tehdidine atıfla, Washington’un yöntemlerini “tek taraflı zorbalık ve ekonomik baskı” olarak nitelendirdi. Sözcü, ülkelerin meşru ticari ilişkilerinin üçüncü taraf baskısıyla şekillenmemesi gerektiğini vurguladı.

‘Çıkarlarımız zarar görürse kararlı tedbirler alacağız’

Trump'ın, Çin'in Rusya'da petrol alımını kesmemesi durumunda yaptırım uygulama tehdidini değerlendiren Lin, şu net ifadeyi kullandı:
Çin, meşru hak ve çıkarlarına zarar gelmesi durumunda, egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kesin bir şekilde korumak için mutlaka kararlı karşı tedbirler alacak.
Ukrayna krizi konusunda her zaman objektif ve adil bir duruş sergiledik” diye kaydeden diplomat, sözelerini şöyle sürdürdü:
ABD'nin Çin'i herhangi bir gerekçeyle bahane olarak kullanmasına ve Çin'e karşı yasadışı tek taraflı yaptırımları ve sınır ötesi yargı yetkisini kötüye kullanmasına kesinlikle karşı çıkıyoruz.

Rusya’ya yönelik enerji yaptırımları bağlamı

Açıklamalar, Rusya’ya yönelik enerji kısıtlamaları ve finansal yaptırımların tartışıldığı bir döneme denk geliyor. Pekin, uzun süredir yaptırımların yan etkilere yol açtığını, piyasa mekanizmaları ve DTÖ ilkeleri temelinde hareket edilmesi gerektiğini savunuyor.

'Kurallara dayalı ticaret' çağrısı

Çin tarafı, tüm aktörleri Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uyum ve çok taraflılık ilkesine dönüşe davet ediyor. Lin, “Kararların tek taraflı baskıyla değil, şeffaf ve öngörülebilir kurallarla alınması gerekir” mesajını yineledi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
DÜNYA
Trump: Çin ile ticaret savaşı içindeyiz
01:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала