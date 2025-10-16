https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/cin-disisleri-abd-ulkeleri-korkutuyor-kuresel-ticaret-kurallarini-bozuyor-1100229740.html

Çin Dışişleri: ABD ülkeleri korkutuyor, küresel ticaret kurallarını bozuyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, ABD’nin ülkeleri Rus petrolü alımını kesmeye zorlayarak uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini ve küresel... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

Basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, ABD’nin bazı ülkelere Rus petrolü alımını durdurma yönünde baskı yaptığını belirterek bunun uluslararası ticaret kurallarını “ciddi biçimde zedelediğini” söyledi. Lin, bu uygulamaların küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini riske attığını kaydetti.'Ekonomik baskı ve zorbalık' eleştirisi: Trum'ın ek gümrük verdilerine dair sert açıklama geldiLin Cien, sorular üzerine, ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelere yeni gümrük tarifeleri uygulama tehdidine atıfla, Washington’un yöntemlerini “tek taraflı zorbalık ve ekonomik baskı” olarak nitelendirdi. Sözcü, ülkelerin meşru ticari ilişkilerinin üçüncü taraf baskısıyla şekillenmemesi gerektiğini vurguladı.‘Çıkarlarımız zarar görürse kararlı tedbirler alacağız’Trump'ın, Çin'in Rusya'da petrol alımını kesmemesi durumunda yaptırım uygulama tehdidini değerlendiren Lin, şu net ifadeyi kullandı:“Ukrayna krizi konusunda her zaman objektif ve adil bir duruş sergiledik” diye kaydeden diplomat, sözelerini şöyle sürdürdü:Rusya’ya yönelik enerji yaptırımları bağlamıAçıklamalar, Rusya’ya yönelik enerji kısıtlamaları ve finansal yaptırımların tartışıldığı bir döneme denk geliyor. Pekin, uzun süredir yaptırımların yan etkilere yol açtığını, piyasa mekanizmaları ve DTÖ ilkeleri temelinde hareket edilmesi gerektiğini savunuyor.'Kurallara dayalı ticaret' çağrısıÇin tarafı, tüm aktörleri Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uyum ve çok taraflılık ilkesine dönüşe davet ediyor. Lin, “Kararların tek taraflı baskıyla değil, şeffaf ve öngörülebilir kurallarla alınması gerekir” mesajını yineledi.

