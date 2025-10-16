https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/kallas-rusya-ukrayna-ihtilafinin-sona-ermesinden-sonra-da-tehdit-olusturmaya-devam-edecek-1100244299.html

Kallas: Rusya, Ukrayna ihtilafının sona ermesinden sonra da tehdit oluşturmaya devam edecek

Kallas: Rusya, Ukrayna ihtilafının sona ermesinden sonra da tehdit oluşturmaya devam edecek

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa ülkelerine Rusya'ya karşı savunmalarını güçlendirme çağrısı yaptı. 16.10.2025

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu sona erdikten sonra bile Avrupa için tehdit oluşturmaya devam edeceğini ifade etti.Kallas, "Ukrayna'daki savaş sona erse bile tehlike ortadan kalkmayacak. Rusya'ya karşı savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını vurguluyor. İttifak, bu genişletilmiş inisiyatifleri 'Rus saldırganlığını caydırmak' olarak tanımlasa da, Moskova Avrupa’daki NATO güçlerinin artırılmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile diyaloğa açık olduklarını ancak bunun eşitlik temelinde olması gerektiğini, Batı'nın da kıtayı askerileştirme politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtmişti.

