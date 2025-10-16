https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/kallas-rusya-ukrayna-ihtilafinin-sona-ermesinden-sonra-da-tehdit-olusturmaya-devam-edecek-1100244299.html
Kallas: Rusya, Ukrayna ihtilafının sona ermesinden sonra da tehdit oluşturmaya devam edecek
Kallas: Rusya, Ukrayna ihtilafının sona ermesinden sonra da tehdit oluşturmaya devam edecek
Sputnik Türkiye
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa ülkelerine Rusya'ya karşı savunmalarını güçlendirme çağrısı yaptı. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T17:18+0300
2025-10-16T17:18+0300
2025-10-16T17:15+0300
dünya
kaja kallas
avrupa birliği
rusya
ukrayna
nato
ab
batı
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096406304_0:13:1178:676_1920x0_80_0_0_d8de05b196f9640802c3edbdf609835b.png
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu sona erdikten sonra bile Avrupa için tehdit oluşturmaya devam edeceğini ifade etti.Kallas, "Ukrayna'daki savaş sona erse bile tehlike ortadan kalkmayacak. Rusya'ya karşı savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını vurguluyor. İttifak, bu genişletilmiş inisiyatifleri 'Rus saldırganlığını caydırmak' olarak tanımlasa da, Moskova Avrupa’daki NATO güçlerinin artırılmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile diyaloğa açık olduklarını ancak bunun eşitlik temelinde olması gerektiğini, Batı'nın da kıtayı askerileştirme politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/jdanova-ab-ve-nato-kamuoyunu-kita-capinda-silahlanmaya-hazirlamak-icin-yaniltiyor--1100224129.html
rusya
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096406304_137:0:1178:781_1920x0_80_0_0_99b4585ddae7943b6697ba9e3b242031.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kaja kallas, avrupa birliği, rusya, ukrayna, nato, ab, batı, avrupa
kaja kallas, avrupa birliği, rusya, ukrayna, nato, ab, batı, avrupa
Kallas: Rusya, Ukrayna ihtilafının sona ermesinden sonra da tehdit oluşturmaya devam edecek
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa ülkelerine Rusya'ya karşı savunmalarını güçlendirme çağrısı yaptı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu sona erdikten sonra bile Avrupa için tehdit oluşturmaya devam edeceğini ifade etti.
Kallas, "Ukrayna'daki savaş sona erse bile tehlike ortadan kalkmayacak. Rusya'ya karşı savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını vurguluyor. İttifak, bu genişletilmiş inisiyatifleri 'Rus saldırganlığını caydırmak' olarak tanımlasa da, Moskova Avrupa’daki NATO güçlerinin artırılmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile diyaloğa açık olduklarını ancak bunun eşitlik temelinde olması gerektiğini, Batı'nın da kıtayı askerileştirme politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtmişti.