Viyana’da silahların kontrolü ve askeri güvenlik konularındaki müzakerelere katılan Rus heyetinin başkanı Yuliya Jdanova, Avrupa Birliği (AB) ve NATO yetkililerinin halkı yanıltarak kıtada silahlanmayı ve Rusya ile olası bir silahlı çatışmaya hazırlığı meşrulaştırmaya çalıştığını belirtti. Jdanova, AGİT Güvenlik İşbirliği Forumu’nun 1117. oturumunda yaptığı konuşmada, “Avrupa halkı bilinçli şekilde yanıltılıyor, adeta eğitilerek AB ve NATO’nun kıtada silahlanma yolunu izlemesine ve askeri harcamaların artmasına karşı eleştirel bir bakış geliştirmeleri engelleniyor. Bu süreç, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne zarar verirken, askeri önceliklerin benimsenmesini sağlamayı hedefliyor” dedi. Ayrıca, Jdanova, sanayi ve ticaret kuruluşları üzerinde de baskı kurularak, askeri ihtiyaçlar için varlıkların kamulaştırılmasının kabul edilebilir hale getirilmeye çalışıldığını, AGİT’in de bu süreçte tarafsız kalmadığını vurguladı. Jdanova, Finlandiya’nın dönem başkanlığına hitaben yaptığı açıklamada, “Toplantı öncesinde yayımlanan analizlerde ve bazı konuşmacıların sunumlarında, transatlantik siyasi elitlerin sivil nüfus üzerinde kontrolü artırmaya ve onu anti-Rus bakış açısıyla ‘beyin yıkamaya’ çağırdığı açıkça görülüyor. Amaç, Rusya ile silahlı bir çatışmaya hazırlanmak” ifadelerini kullandı. Rus tarafının, Finlandiya temsilcilerinin başkanlık rolünü tüm 57 katılımcı ülkenin güvenlik çıkarlarını gözeten bir diyalog zemini oluşturmak için kullanacağını düşündüğünü belirten Jdanova, toplantı sırasında bazen sanki 'NATO toplantısındaymışız gibi, ülkemize karşı önlemler geliştiriliyormuş' izlenimi oluştuğunu söyledi. Jdanova, bu durumun ‘güveni artırma’ amacı taşıdığı iddialarının başarısız kaldığını vurguladı. Jdanova, bu tür eylemlerin AGİT’in itibarını zedelediğini ve kurumu zayıflattığını, halbuki AGİT’in hala bölgesel düzeyde çok taraflı diplomasinin tek platformu olarak kaldığını kaydetti.
