İzmir'de bir adam kanser tedavisi gören eşini silahla öldürüp kendini ihbar etti
İzmir'de bir adam kanser tedavisi gören eşini silahla öldürüp kendini ihbar etti
İzmir'in Bornova ilçesinde 70 yaşındaki bir adam eşini tabancayla öldürdükten sonra kendini ihbar etti. Hayatını kaybeden 69 yaşındaki kadının bir süredir... 16.10.2025
İzmir'in Bornova ilçesinde Rafetpaşa Mahallesi'nde yaşayan R.T. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu söyledi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri İzadiye T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Kadının cenazesi, olay yeri incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili şüpheli R.T, suç aleti tabancayla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İzadiye T'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
İzmir'de bir adam kanser tedavisi gören eşini silahla öldürüp kendini ihbar etti

01:09 16.10.2025 (güncellendi: 01:10 16.10.2025)
© AA / Günay Pabuşçuİzmir'in Bornova ilçesinde eşini tabancayla öldüren ve polisi arayarak ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı
İzmir'in Bornova ilçesinde eşini tabancayla öldüren ve polisi arayarak ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
© AA / Günay Pabuşçu
Abone ol
İzmir'in Bornova ilçesinde 70 yaşındaki bir adam eşini tabancayla öldürdükten sonra kendini ihbar etti. Hayatını kaybeden 69 yaşındaki kadının bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde Rafetpaşa Mahallesi'nde yaşayan R.T. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu söyledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri İzadiye T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, olay yeri incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili şüpheli R.T, suç aleti tabancayla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İzadiye T'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
