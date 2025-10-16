https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/israil-savunma-bakani-katz-hamasi-yok-etme-plani-hazirlanmasini-emretti---1100222869.html
İsrail Savunma Bakanı Katz, Hamas'ı yok etme planı hazırlanmasını emretti
İsrail Savunma Bakanı Katz, Hamas'ı yok etme planı hazırlanmasını emretti
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail basınına Hamas'ın barış planına aykırı davranması halinde devreye girecek 'Hamas'ı yok etme planı hazırlanmasını... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T01:08+0300
2025-10-16T01:08+0300
2025-10-16T01:09+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
israel katz
donald trump
i̇srail
gazze
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090068888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_31afe7a918576a12b466588562318f3e.jpg
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Hamas hareketinin ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planına uygun davranmayı sürdürmemesi halinde, 'Hamas'ı yok etmek' için kapsamlı bir plan hazırlanmasını emrettiğini açıkladı. Bakanlık ofisinin Times of Israel’a atfen yayımlanan açıklamasına göre Katz, “Hamas anlaşmayı uygulamayı reddederse, İsrail ABD ile koordineli olarak savaşa geri dönecek ve Hamas'ı tamamen yok etmek, Gazze Şeridi'ndeki gerçekliği değiştirmek ve savaşın tüm hedeflerine ulaşmak için harekete geçecek” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/trump-hamas-ateskes-anlasmasini-yerine-getirmezse-israil-gazzedeki-savasa-bir-sozumle-yeniden-1100219713.html
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090068888_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec21af983683459afdd9fdb5fd4886af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, israel katz, donald trump, i̇srail, gazze, hamas
ortadoğu, israel katz, donald trump, i̇srail, gazze, hamas
İsrail Savunma Bakanı Katz, Hamas'ı yok etme planı hazırlanmasını emretti
01:08 16.10.2025 (güncellendi: 01:09 16.10.2025)
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail basınına Hamas'ın barış planına aykırı davranması halinde devreye girecek 'Hamas'ı yok etme planı hazırlanmasını emrettiğini açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Hamas hareketinin ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planına uygun davranmayı sürdürmemesi halinde, 'Hamas'ı yok etmek' için kapsamlı bir plan hazırlanmasını emrettiğini açıkladı.
Bakanlık ofisinin Times of Israel’a atfen yayımlanan açıklamasına göre Katz, “Hamas anlaşmayı uygulamayı reddederse, İsrail ABD ile koordineli olarak savaşa geri dönecek ve Hamas'ı tamamen yok etmek, Gazze Şeridi'ndeki gerçekliği değiştirmek ve savaşın tüm hedeflerine ulaşmak için harekete geçecek” ifadelerini kullandı.