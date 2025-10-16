https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/israil-savunma-bakani-katz-hamasi-yok-etme-plani-hazirlanmasini-emretti---1100222869.html

İsrail Savunma Bakanı Katz, Hamas'ı yok etme planı hazırlanmasını emretti

İsrail Savunma Bakanı Katz, Hamas'ı yok etme planı hazırlanmasını emretti

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail basınına Hamas'ın barış planına aykırı davranması halinde devreye girecek 'Hamas'ı yok etme planı hazırlanmasını... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-16T01:08+0300

2025-10-16T01:08+0300

2025-10-16T01:09+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

ortadoğu

israel katz

donald trump

i̇srail

gazze

hamas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090068888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_31afe7a918576a12b466588562318f3e.jpg

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Hamas hareketinin ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planına uygun davranmayı sürdürmemesi halinde, 'Hamas'ı yok etmek' için kapsamlı bir plan hazırlanmasını emrettiğini açıkladı. Bakanlık ofisinin Times of Israel’a atfen yayımlanan açıklamasına göre Katz, “Hamas anlaşmayı uygulamayı reddederse, İsrail ABD ile koordineli olarak savaşa geri dönecek ve Hamas'ı tamamen yok etmek, Gazze Şeridi'ndeki gerçekliği değiştirmek ve savaşın tüm hedeflerine ulaşmak için harekete geçecek” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/trump-hamas-ateskes-anlasmasini-yerine-getirmezse-israil-gazzedeki-savasa-bir-sozumle-yeniden-1100219713.html

i̇srail

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, israel katz, donald trump, i̇srail, gazze, hamas