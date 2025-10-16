Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail Savunma Bakanı Katz, Hamas'ı yok etme planı hazırlanmasını emretti
İsrail Savunma Bakanı Katz, Hamas'ı yok etme planı hazırlanmasını emretti
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail basınına Hamas'ın barış planına aykırı davranması halinde devreye girecek 'Hamas'ı yok etme planı hazırlanmasını... 16.10.2025
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Hamas hareketinin ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planına uygun davranmayı sürdürmemesi halinde, 'Hamas'ı yok etmek' için kapsamlı bir plan hazırlanmasını emrettiğini açıkladı. Bakanlık ofisinin Times of Israel’a atfen yayımlanan açıklamasına göre Katz, “Hamas anlaşmayı uygulamayı reddederse, İsrail ABD ile koordineli olarak savaşa geri dönecek ve Hamas'ı tamamen yok etmek, Gazze Şeridi'ndeki gerçekliği değiştirmek ve savaşın tüm hedeflerine ulaşmak için harekete geçecek” ifadelerini kullandı.
SON HABERLER
İsrail Savunma Bakanı Katz, Hamas'ı yok etme planı hazırlanmasını emretti

01:08 16.10.2025
© AP Photo / Dan Balilty Israel Katz
© AP Photo / Dan Balilty
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail basınına Hamas'ın barış planına aykırı davranması halinde devreye girecek 'Hamas'ı yok etme planı hazırlanmasını emrettiğini açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Hamas hareketinin ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planına uygun davranmayı sürdürmemesi halinde, 'Hamas'ı yok etmek' için kapsamlı bir plan hazırlanmasını emrettiğini açıkladı.
Bakanlık ofisinin Times of Israel’a atfen yayımlanan açıklamasına göre Katz, “Hamas anlaşmayı uygulamayı reddederse, İsrail ABD ile koordineli olarak savaşa geri dönecek ve Hamas'ı tamamen yok etmek, Gazze Şeridi'ndeki gerçekliği değiştirmek ve savaşın tüm hedeflerine ulaşmak için harekete geçecek” ifadelerini kullandı.
