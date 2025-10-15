https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/trump-hamas-ateskes-anlasmasini-yerine-getirmezse-israil-gazzedeki-savasa-bir-sozumle-yeniden-1100219713.html
Trump: Hamas ateşkes anlaşmasını yerine getirmezse İsrail Gazze'deki savaşa bir sözümle yeniden başlar
Trump: Hamas ateşkes anlaşmasını yerine getirmezse İsrail Gazze'deki savaşa bir sözümle yeniden başlar
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının şartlarını yerine getirmemesi durumunda bir sözüyle İsrail'in Gazze'deki savaşa yeniden başlayacağını söyledi... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T22:14+0300
2025-10-15T22:14+0300
2025-10-15T22:32+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
son dakika
donald trump
hamas
gazze
i̇srail
i̇srail-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099104486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b073fa58cfde1131431e956cb1cd18d3.jpg
ABD Başkanı Donald Trump Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesi halinde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri varlığını yeniden tesis edeceğini ve Filistin hareketine karşı sert güç kullanacağını söyledi.Trump, CNN'e verdiği demeçte "İsrail, benim bir sözümle sokaklara geri döner. İsrail içeri girip onları pataklayabilseydi, bunu yapardı" dedi.Donald Trump, Beyaz Saray'da dün gazetecilere Hamas ile ilgili "Silahsızlanacaklar, çünkü silahsızlanacaklarını söylediler. Silahsızlanmazlarsa biz onları silahsızlandıracağız" açıklamasında bulunmuştu.Ayrıca ABD Başkanı, Hamas eğer silah bırakmazsa Washington'ın Filistinli grubu nasıl silahsızlandıracağı sorusuna yanıt vermeyi reddetmiş "Bunu açıklamak zorunda değilim" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/hamas-su-ana-kadar-bulabildigimiz-tum-cenazeleri-teslim-ettik-1100219279.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099104486_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75d5624491320f05fd015880bd27703d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
son dakika, donald trump, hamas, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin
son dakika, donald trump, hamas, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin
Trump: Hamas ateşkes anlaşmasını yerine getirmezse İsrail Gazze'deki savaşa bir sözümle yeniden başlar
22:14 15.10.2025 (güncellendi: 22:32 15.10.2025)
ABD Başkanı Trump, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının şartlarını yerine getirmemesi durumunda bir sözüyle İsrail'in Gazze'deki savaşa yeniden başlayacağını söyledi. Trump, dün yaptığı açıklamada Hamas'ın silahsızlanmaması durumunda Washington'ın onları silahsızlandıracağını belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesi halinde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri varlığını yeniden tesis edeceğini ve Filistin hareketine karşı sert güç kullanacağını söyledi.
Trump, CNN'e verdiği demeçte "İsrail, benim bir sözümle sokaklara geri döner. İsrail içeri girip onları pataklayabilseydi, bunu yapardı" dedi.
Donald Trump, Beyaz Saray'da dün gazetecilere Hamas ile ilgili "Silahsızlanacaklar, çünkü silahsızlanacaklarını söylediler. Silahsızlanmazlarsa biz onları silahsızlandıracağız" açıklamasında bulunmuştu.
Ayrıca ABD Başkanı, Hamas eğer silah bırakmazsa Washington'ın Filistinli grubu nasıl silahsızlandıracağı sorusuna yanıt vermeyi reddetmiş "Bunu açıklamak zorunda değilim" demişti.