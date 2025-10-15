Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Trump: Hamas ateşkes anlaşmasını yerine getirmezse İsrail Gazze'deki savaşa bir sözümle yeniden başlar
Trump: Hamas ateşkes anlaşmasını yerine getirmezse İsrail Gazze'deki savaşa bir sözümle yeniden başlar
ABD Başkanı Trump, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının şartlarını yerine getirmemesi durumunda bir sözüyle İsrail'in Gazze'deki savaşa yeniden başlayacağını söyledi...
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
son dakika
donald trump
hamas
gazze
i̇srail
i̇srail-filistin
ABD Başkanı Donald Trump Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesi halinde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri varlığını yeniden tesis edeceğini ve Filistin hareketine karşı sert güç kullanacağını söyledi.Trump, CNN'e verdiği demeçte "İsrail, benim bir sözümle sokaklara geri döner. İsrail içeri girip onları pataklayabilseydi, bunu yapardı" dedi.Donald Trump, Beyaz Saray'da dün gazetecilere Hamas ile ilgili "Silahsızlanacaklar, çünkü silahsızlanacaklarını söylediler. Silahsızlanmazlarsa biz onları silahsızlandıracağız" açıklamasında bulunmuştu.Ayrıca ABD Başkanı, Hamas eğer silah bırakmazsa Washington'ın Filistinli grubu nasıl silahsızlandıracağı sorusuna yanıt vermeyi reddetmiş "Bunu açıklamak zorunda değilim" demişti.
22:14 15.10.2025 (güncellendi: 22:32 15.10.2025)
ABD Başkanı Trump, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının şartlarını yerine getirmemesi durumunda bir sözüyle İsrail'in Gazze'deki savaşa yeniden başlayacağını söyledi. Trump, dün yaptığı açıklamada Hamas'ın silahsızlanmaması durumunda Washington'ın onları silahsızlandıracağını belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesi halinde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri varlığını yeniden tesis edeceğini ve Filistin hareketine karşı sert güç kullanacağını söyledi.
Trump, CNN'e verdiği demeçte "İsrail, benim bir sözümle sokaklara geri döner. İsrail içeri girip onları pataklayabilseydi, bunu yapardı" dedi.
Donald Trump, Beyaz Saray'da dün gazetecilere Hamas ile ilgili "Silahsızlanacaklar, çünkü silahsızlanacaklarını söylediler. Silahsızlanmazlarsa biz onları silahsızlandıracağız" açıklamasında bulunmuştu.
Ayrıca ABD Başkanı, Hamas eğer silah bırakmazsa Washington'ın Filistinli grubu nasıl silahsızlandıracağı sorusuna yanıt vermeyi reddetmiş "Bunu açıklamak zorunda değilim" demişti.
