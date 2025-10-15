https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/trump-hamas-ateskes-anlasmasini-yerine-getirmezse-israil-gazzedeki-savasa-bir-sozumle-yeniden-1100219713.html

Trump: Hamas ateşkes anlaşmasını yerine getirmezse İsrail Gazze'deki savaşa bir sözümle yeniden başlar

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının şartlarını yerine getirmemesi durumunda bir sözüyle İsrail'in Gazze'deki savaşa yeniden başlayacağını söyledi... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesi halinde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri varlığını yeniden tesis edeceğini ve Filistin hareketine karşı sert güç kullanacağını söyledi.Trump, CNN'e verdiği demeçte "İsrail, benim bir sözümle sokaklara geri döner. İsrail içeri girip onları pataklayabilseydi, bunu yapardı" dedi.Donald Trump, Beyaz Saray'da dün gazetecilere Hamas ile ilgili "Silahsızlanacaklar, çünkü silahsızlanacaklarını söylediler. Silahsızlanmazlarsa biz onları silahsızlandıracağız" açıklamasında bulunmuştu.Ayrıca ABD Başkanı, Hamas eğer silah bırakmazsa Washington'ın Filistinli grubu nasıl silahsızlandıracağı sorusuna yanıt vermeyi reddetmiş "Bunu açıklamak zorunda değilim" demişti.

