Gazze’deki ateşkeste son durum: Karşılıklı suçlamalar
Gazze’deki ateşkeste son durum: Karşılıklı suçlamalar
İsrail ve Hamas, rehinelerin cesetlerinin iadesi konusundaki gerilim tırmanırken ateşkes ihlalleri için birbirini suçlarken, Gazze’de ateşkesten bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. Son durum şöyle
İsrail ve Hamas, harap olmuş Gazze’ye insani yardım akışı, rehinelerin cenazelerini iade etmesi ve İsrail’in yeni askeri mevzileri yakınında Filistinlilere ateş açması sonucu meydana gelen yeni kayıplar konusunda yaşanan gerilim ortamında ateşkes ihlalleri nedeniyle birbirini suçladı.Cenazelerin iadesi kriziAteşkes anlaşması kapsamında Hamas, sağ kalan son 20 rehineyi İsrail’e teslim etti, ancak ölen 28 rehineden yalnızca 9’unun cesedini geri verdi. Grup, Gazze’nin yıkıntılarından geriye kalanları çıkarabilmek için ‘özel kurtarma ekipmanına’ ihtiyaç duyduğunu söyledi.İsrailli yetkililer, Hamas’ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes planının uygulanmasında görev yapan danışmanlar ve Kızılhaç yetkilileri, 24 aylık savaşın yol açtığı yıkım nedeniyle cenazelerin bulunmasının ve çıkarılmasının ciddi pratik zorluklar doğurduğunu belirtti.Üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail’in ateşkesi ihlal ettiğini ve cuma gününden bu yana en az 24 kişiyi öldürdüğünü söyledi ve bu ihlallere ilişkin bir listenin arabuluculara iletildiğini söyledi.Refah kapısının açılısı ertelendiFilistinli sağlık yetkilileri, Han Yunus yakınlarında bir sivilin insansız hava aracı saldırısında öldüğünü bildirdi. İsrail ordusu ise perşembe günü güney Gazze’de veya çevresinde herhangi bir drone saldırısı düzenlendiğini reddetti.İsrailli yetkililer ayrıca, bölgeye insani yardım ulaşması açısından kritik önemdeki Gazze ile Mısır arasındaki Rafah sınır kapısının planlandığı gibi perşembe değil, ‘daha ileri tarihte açılacağını’ söyledi, perşembe akşamüstü saatlerinde ise olası tarih olarak pazar gününü işaret etti.
İsrail ve Hamas, harap olmuş Gazze’ye insani yardım akışı, rehinelerin cenazelerini iade etmesi ve İsrail’in yeni askeri mevzileri yakınında Filistinlilere ateş açması sonucu meydana gelen yeni kayıplar konusunda yaşanan gerilim ortamında ateşkes ihlalleri nedeniyle birbirini suçladı.
Diplomatlar ve ABD’li yetkililer, hem Hamas’ın hem de İsrail’in geçen hafta varılan ateşkes anlaşmasına hala bağlı göründüğünü kaydetti.
Ateşkes anlaşması kapsamında Hamas, sağ kalan son 20 rehineyi İsrail’e teslim etti, ancak ölen 28 rehineden yalnızca 9’unun cesedini geri verdi. Grup, Gazze’nin yıkıntılarından geriye kalanları çıkarabilmek için ‘özel kurtarma ekipmanına’ ihtiyaç duyduğunu söyledi.
İsrailli yetkililer, Hamas’ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes planının uygulanmasında görev yapan danışmanlar ve Kızılhaç yetkilileri, 24 aylık savaşın yol açtığı yıkım nedeniyle cenazelerin bulunmasının ve çıkarılmasının ciddi pratik zorluklar doğurduğunu belirtti.
Üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail’in ateşkesi ihlal ettiğini ve cuma gününden bu yana en az 24 kişiyi öldürdüğünü söyledi ve bu ihlallere ilişkin bir listenin arabuluculara iletildiğini söyledi.
Refah kapısının açılısı ertelendi
Filistinli sağlık yetkilileri, Han Yunus yakınlarında bir sivilin insansız hava aracı saldırısında öldüğünü bildirdi. İsrail ordusu ise perşembe günü güney Gazze’de veya çevresinde herhangi bir drone saldırısı düzenlendiğini reddetti.
İsrailli yetkililer ayrıca, bölgeye insani yardım ulaşması açısından kritik önemdeki Gazze ile Mısır arasındaki Rafah sınır kapısının planlandığı gibi perşembe değil, ‘daha ileri tarihte açılacağını’ söyledi, perşembe akşamüstü saatlerinde ise olası tarih olarak pazar gününü işaret etti.