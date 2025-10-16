https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/ispanyol-giyim-markasi-siber-saldiriya-ugradigini-acikladi-turkiyedeki-musterilerini-de-uyardi-1100240387.html

İspanyol giyim markası siber saldırıya uğradığını açıkladı: Türkiye'deki müşterilerini de uyardı

İspanyol giyim markası Mango, siber saldırı sonucu kullanıcı verilerinin çalındığını açıkladı. Şirket, müşterilerine mail yoluyla 'dikkatli olun' uyarısı... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye'de de faaliyet gösteren Mango, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Firma, kullanıcı verilerinin çalındığını duyururken, müşterilerine de mail yoluyla 'dikkatli olun' uyarısı yaptı. Mango'dan yapılan açıklamada, çalınan veriler arasında müşterilerin isimleri, ülkeleri, posta kodları, e-posta adresleri ve telefon numaraları bulunduğunu; soyad, şifre ile kredi kartı ya da banka bilgileri gibi finansal verilerin ise saldırı kapsamında olmadığını vurguladı. Kredi kartı bilgileri de çalındı mı?Siber saldırıya uğradığını ve sınırlı sayıda müşteri bilgilerinin açığa çıktığını açıklayan Mango, Şirket, kendi altyapısı ve kurumsal sistemlerinin etkilenmediğini vurguladı. Yapılan açıklamada, açığa çıkan veriler arasında müşterilerin isimleri, ülkeleri, posta kodları, e-posta adresleri ve telefon numaraları bulunduğu; soyad, şifre ile kredi kartı ya da banka bilgileri gibi finansal verilerin ise saldırı kapsamında olmadığı belirtildi. Mango ayrıca, düzenleyici kurumlarla iş birliği içinde hareket ederek İspanya Veri Koruma Ajansı (AEPD) ve diğer yetkili mercilere konuyu bildirdiğini açıkladı.Müşterilerine bilgilendirme gönderme, dikkatli olun uyarısı yaptıŞirket, olayın hafta sonunda tespit edildiğini, derhal güvenlik önlemlerinin devreye sokulduğunu ve çevrim içi hizmetlerinde herhangi bir kesintinin yaşanmadığını da aktardı. Mango’nun en önemli pazarları arasında İspanya, Fransa ve Türkiye yer alıyor.Gönderilen mailde de şu ifadeler yer aldı: Bu konulara dikkat edin

