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Güzellik merkezine siber saldırı: 83 bin kişinin verisi ele geçirildi
Güzellik merkezine siber saldırı: 83 bin kişinin verisi ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Bir güzellik merkezine düzenlenen siber saldırıda, 83 binden fazla kişinin kimlik, iletişim, sağlık ve ödeme bilgileri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma... 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T03:08+0300
2025-04-12T03:08+0300
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Türkiye'de faaliyet gösteren Bellapais El Ayak Bakımı ve Güzellik Salonu’na yönelik bir siber saldırı sonucu 83 bin 70 kişiye ait kişisel verilerin çalındığını duyurdu.KVKK’nın açıklamasına göre, etkilenen veriler arasında kişilerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, adres, telefon, sağlık bilgileri ve ödeme detayları gibi hassas bilgiler yer alıyor. Saldırıdan çalışanlar, kullanıcılar ile mevcut ve potansiyel müşterilerin etkilendiği belirtildi.3 Nisan 2025 tarihinde tespit edilen ihlal için ilgili kurumlara bildirimde bulunulmasının ardından KVKK, konuya ilişkin incelemenin sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti. Yetkililer, kişisel verileri etkilenen vatandaşların bilgi almak için şirketin çağrı merkezi veya sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçebileceğini bildirdi.
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Güzellik merkezine siber saldırı: 83 bin kişinin verisi ele geçirildi

03:08 12.04.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturSahte e-postalarla kimlik hırsızlığına dikkat: Yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemleri artıyor
Sahte e-postalarla kimlik hırsızlığına dikkat: Yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemleri artıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Bir güzellik merkezine düzenlenen siber saldırıda, 83 binden fazla kişinin kimlik, iletişim, sağlık ve ödeme bilgileri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Türkiye'de faaliyet gösteren Bellapais El Ayak Bakımı ve Güzellik Salonu’na yönelik bir siber saldırı sonucu 83 bin 70 kişiye ait kişisel verilerin çalındığını duyurdu.
KVKK’nın açıklamasına göre, etkilenen veriler arasında kişilerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, adres, telefon, sağlık bilgileri ve ödeme detayları gibi hassas bilgiler yer alıyor. Saldırıdan çalışanlar, kullanıcılar ile mevcut ve potansiyel müşterilerin etkilendiği belirtildi.
3 Nisan 2025 tarihinde tespit edilen ihlal için ilgili kurumlara bildirimde bulunulmasının ardından KVKK, konuya ilişkin incelemenin sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.
Yetkililer, kişisel verileri etkilenen vatandaşların bilgi almak için şirketin çağrı merkezi veya sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçebileceğini bildirdi.
casus foto - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
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