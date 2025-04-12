https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/guzellik-merkezine-siber-saldiri-83-bin-kisinin-verisi-ele-gecirildi-1095339581.html

Güzellik merkezine siber saldırı: 83 bin kişinin verisi ele geçirildi

Güzellik merkezine siber saldırı: 83 bin kişinin verisi ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Bir güzellik merkezine düzenlenen siber saldırıda, 83 binden fazla kişinin kimlik, iletişim, sağlık ve ödeme bilgileri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma... 12.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-12T03:08+0300

2025-04-12T03:08+0300

2025-04-12T03:08+0300

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Türkiye'de faaliyet gösteren Bellapais El Ayak Bakımı ve Güzellik Salonu’na yönelik bir siber saldırı sonucu 83 bin 70 kişiye ait kişisel verilerin çalındığını duyurdu.KVKK’nın açıklamasına göre, etkilenen veriler arasında kişilerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, adres, telefon, sağlık bilgileri ve ödeme detayları gibi hassas bilgiler yer alıyor. Saldırıdan çalışanlar, kullanıcılar ile mevcut ve potansiyel müşterilerin etkilendiği belirtildi.3 Nisan 2025 tarihinde tespit edilen ihlal için ilgili kurumlara bildirimde bulunulmasının ardından KVKK, konuya ilişkin incelemenin sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti. Yetkililer, kişisel verileri etkilenen vatandaşların bilgi almak için şirketin çağrı merkezi veya sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçebileceğini bildirdi.

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