İran Güvenlik Konseyi Sekreteri: Bugün Rusya'yı ziyaret ettim ve Putin ile görüştüm

20:02 16.10.2025
© AP Photo / ArşivAli Laricani
Ali Laricani - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Arşiv
Abone ol
İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani, bugün Rusya’yı ziyaret ettiğni ve Rus lider Putin ile görüştüğünü duyurdu.
İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Perşembe günü Rusya’yı ziyaret ettiğni ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü belirtti.
Laricani, Putin'le yaptığı görüşmede İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in mesajını ilettiğini ifade etti.
Açıklamada, "Bu akşam, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve İran Dini Lideri’nin Danışmanı Ali Laricani, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile bir araya gelerek Dini Lider'in mesajını iletti, ayrıca ikili konuların yanı sıra Tahran ile Moskova arasındaki ekonomik, bölgesel ve uluslararası iş birliğini görüştü” ifadelerine yer verildi.
