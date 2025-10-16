https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/iran-guvenlik-konseyi-sekreteri-bugun-rusyayi-ziyaret-ettim-ve-putin-ile-gorustum-1100248406.html
İran Güvenlik Konseyi Sekreteri: Bugün Rusya'yı ziyaret ettim ve Putin ile görüştüm
İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Perşembe günü Rusya’yı ziyaret ettiğni ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü belirtti.Laricani, Putin'le yaptığı görüşmede İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in mesajını ilettiğini ifade etti.Açıklamada, "Bu akşam, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve İran Dini Lideri’nin Danışmanı Ali Laricani, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile bir araya gelerek Dini Lider'in mesajını iletti, ayrıca ikili konuların yanı sıra Tahran ile Moskova arasındaki ekonomik, bölgesel ve uluslararası iş birliğini görüştü” ifadelerine yer verildi.
