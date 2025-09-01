https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-rusya-ile-anlasmalarin-uygulanmasi-icin-tum-cabayi-gosterecegim-1098994332.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Rusya ile anlaşmaların uygulanması için tüm çabayı göstereceğim'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya ile imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti. 01.09.2025, Sputnik Türkiye

Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Pezeşkiyan, anlaşmaların uygulanmasını bizzat takip ettiğini vurguladı. Pezeşkiyan, "Taraflarımız arasında varılan tüm anlaşmaların uygulanmasını şahsen kontrol altına aldım ve elbette bu yolda karşılaşılacak tüm engelleri ortadan kaldırmak için her türlü çabayı göstereceğim" dedi. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ve stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. ŞİÖ tarihinin en büyük zirvesiŞanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üye Ülkelerinin Liderleri konseyi toplantısı Çin'in Tianjin şehrinde 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Bu yılki etkinlik, ŞİÖ tarihinde en büyük zirve olma özelliğini taşıyor. Yirmiden fazla ülkenin lideri ve 10 uluslararası kuruluşun başkanları zirvede. ‘Şanghay ailesi’, dünya nüfusunun neredeyse yarısını ve dünya ekonomisinin dörtte birini temsil ediyor.

