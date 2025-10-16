https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/irak-ve-suriye-tezkeresi-tbmmye-sunuldu-1100249815.html
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Sputnik Türkiye
Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresinin, 30 Ekim 2025’ten itibaren 3 yıl uzatılmasına ilişkin teklif TBMM... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T22:07+0300
2025-10-16T22:07+0300
2025-10-16T22:07+0300
türki̇ye
türkiye
ortadoğu
irak
suriye
tbmm
meclis
tbmm meclis başkanlığı
meclis araştırma komisyonu
meclis genel kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093458650_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4b6a70b4c30dcf1c3ec82a1349ddb5f0.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Irak ve Suriye tezkeresi Meclis Başkanlığı'na verildi.Tezkerede, Türkiye’nin güney sınırlarına yakın bölgelerde terör tehdidinin sürdüğü ve kalıcı istikrarın sağlanamadığı vurgulandı.Metinde, Irak’ta PKK ve DEAŞ varlığının, Suriye’de ise PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’ın Türkiye’nin güvenliğiyle bölgesel istikrara doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.Tezkerede ayrıca, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde terörle mücadeleye ve uluslararası koalisyon faaliyetlerine katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.Teklife göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerektiğinde sınır ötesi operasyon düzenlemesi ve yabancı askeri güçlerin Türkiye’de bulunması için verilen yetki süresinin 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren üç yıl daha uzatılması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/gazze-gorev-gucu-icin-tezkere-sart-mi-1100086277.html
türki̇ye
irak
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093458650_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b21a4787584d9009cd7b22004e563769.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ortadoğu, irak, suriye, tbmm, meclis, tbmm meclis başkanlığı, meclis araştırma komisyonu, meclis genel kurulu, asker
türkiye, ortadoğu, irak, suriye, tbmm, meclis, tbmm meclis başkanlığı, meclis araştırma komisyonu, meclis genel kurulu, asker
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresinin, 30 Ekim 2025’ten itibaren 3 yıl uzatılmasına ilişkin teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Irak ve Suriye tezkeresi Meclis Başkanlığı'na verildi.
Tezkerede, Türkiye’nin güney sınırlarına yakın bölgelerde terör tehdidinin sürdüğü ve kalıcı istikrarın sağlanamadığı vurgulandı.
Metinde, Irak’ta PKK ve DEAŞ varlığının, Suriye’de ise PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’ın Türkiye’nin güvenliğiyle bölgesel istikrara doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.
Tezkerede ayrıca, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde terörle mücadeleye ve uluslararası koalisyon faaliyetlerine katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.
Teklife göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerektiğinde sınır ötesi operasyon düzenlemesi ve yabancı askeri güçlerin Türkiye’de bulunması için verilen yetki süresinin 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren üç yıl daha uzatılması istendi.