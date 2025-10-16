https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/irak-ve-suriye-tezkeresi-tbmmye-sunuldu-1100249815.html

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresinin, 30 Ekim 2025’ten itibaren 3 yıl uzatılmasına ilişkin teklif TBMM... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Irak ve Suriye tezkeresi Meclis Başkanlığı'na verildi.Tezkerede, Türkiye’nin güney sınırlarına yakın bölgelerde terör tehdidinin sürdüğü ve kalıcı istikrarın sağlanamadığı vurgulandı.Metinde, Irak’ta PKK ve DEAŞ varlığının, Suriye’de ise PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’ın Türkiye’nin güvenliğiyle bölgesel istikrara doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.Tezkerede ayrıca, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde terörle mücadeleye ve uluslararası koalisyon faaliyetlerine katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.Teklife göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerektiğinde sınır ötesi operasyon düzenlemesi ve yabancı askeri güçlerin Türkiye’de bulunması için verilen yetki süresinin 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren üç yıl daha uzatılması istendi.

