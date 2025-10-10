https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/gazze-gorev-gucu-icin-tezkere-sart-mi-1100086277.html

Gazze görev gücü için tezkere şart mı?

Gazze görev gücü için tezkere şart mı?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump’un Gazze planı kapsamında kurulacak olan ‘Gazze görev gücünde’ Türkiye’nin de yer alacağını açıkladı... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-10T13:48+0300

2025-10-10T13:48+0300

2025-10-10T13:48+0300

türki̇ye

haberler

gazze

tbmm

kızılay

milli savunma bakanlığı (msb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098321476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ae77f0af694e6b9353db4bf5c641d1b.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gazze görev gücünde yer alacağız, anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edeceğiz' diyerek Türkiye'nin ateşkeste ve anlaşmanın uygulanmasında önemli bir rolü olacağını açıkladı.ABD Başkanı Trump’un Gazze Planı kapsamında oluşturulacak olan görev gücünün “İnsani yardım, cenazelerin bulunması ve toplanması ve ateşkesin kontrolü” gibi başlıklarda çalışma yapması öngörülüyor.Bu kapsamda Türkiye’den ilk etapta AFAD, Kızılay gibi sivil unsurların görev gücü içinde yer alması bekleniyor. Bunların çalışma yapabilmesi için herhangi bir tezkereye gerek duyulmuyor. Fakat askeri unsurların görev gücü içerisinde yer alması için TBMM’den onay çıkması şartı.Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" ifadeleri kullanılarak askeri unsurlarında görev gücü içinde yer alabileceği açıklandı.Sputnik’in kaynaklardan edindiği bilgiye göre tezkere zaman içerisinde gündeme gelecek. Kaynaklar Sputnik’e yaptığı değerlendirmede “İlk etapta sivil unsurların görev gücü içerisinde yer alması planlanıyor, fakat askeri unsurların yurt dışında görev yapabilmesi için TBMM’den tezkere düzenlenmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte böyle bir düzenleme TBMM gündemine gelebilir” sözlerini kullandı.İlk Filistin tezkeresi 1997’deTürkiye ilk kez 1997 yılında Filistin’e asker gönderme kararı aldı. 20 Şubat 1997’de dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan, TBMM’den Batı Şeria’daki El Halil’e geçici gözlem gücü statüsünde asker gönderme kararı çıkması için tezkere gönderdi. Tezkere, o dönem Meclis’te temsil edilen 5 siyasi parti olan RP, DYP, ANAP, CHP ve DSP’nin desteği ile geçti. TBMM’de alınan kararla Türk askeri gözlemci statüsüyle geçici süreliğine (3 ay) El Halil’e gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/msbden-gazze-gorev-gucu-aciklamasi-turk-silahli-kuvvetlerimiz-kendisine-tevdi-edilecek-her-turlu-1100078854.html

türki̇ye

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

gazze görev gücü, türkiye gazze planı, erdoğan gazze açıklaması, gazze tezkeresi, tbmm onayı, afad, kızılay, türk askeri gazze, trump gazze planı