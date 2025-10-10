https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/gazze-gorev-gucu-icin-tezkere-sart-mi-1100086277.html
Gazze görev gücü için tezkere şart mı?
Gazze görev gücü için tezkere şart mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump’un Gazze planı kapsamında kurulacak olan ‘Gazze görev gücünde’ Türkiye’nin de yer alacağını açıkladı... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gazze görev gücünde yer alacağız, anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edeceğiz' diyerek Türkiye'nin ateşkeste ve anlaşmanın uygulanmasında önemli bir rolü olacağını açıkladı.ABD Başkanı Trump’un Gazze Planı kapsamında oluşturulacak olan görev gücünün “İnsani yardım, cenazelerin bulunması ve toplanması ve ateşkesin kontrolü” gibi başlıklarda çalışma yapması öngörülüyor.Bu kapsamda Türkiye’den ilk etapta AFAD, Kızılay gibi sivil unsurların görev gücü içinde yer alması bekleniyor. Bunların çalışma yapabilmesi için herhangi bir tezkereye gerek duyulmuyor. Fakat askeri unsurların görev gücü içerisinde yer alması için TBMM’den onay çıkması şartı.Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" ifadeleri kullanılarak askeri unsurlarında görev gücü içinde yer alabileceği açıklandı.Sputnik’in kaynaklardan edindiği bilgiye göre tezkere zaman içerisinde gündeme gelecek. Kaynaklar Sputnik’e yaptığı değerlendirmede “İlk etapta sivil unsurların görev gücü içerisinde yer alması planlanıyor, fakat askeri unsurların yurt dışında görev yapabilmesi için TBMM’den tezkere düzenlenmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte böyle bir düzenleme TBMM gündemine gelebilir” sözlerini kullandı.İlk Filistin tezkeresi 1997’deTürkiye ilk kez 1997 yılında Filistin’e asker gönderme kararı aldı. 20 Şubat 1997’de dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan, TBMM’den Batı Şeria’daki El Halil’e geçici gözlem gücü statüsünde asker gönderme kararı çıkması için tezkere gönderdi. Tezkere, o dönem Meclis’te temsil edilen 5 siyasi parti olan RP, DYP, ANAP, CHP ve DSP’nin desteği ile geçti. TBMM’de alınan kararla Türk askeri gözlemci statüsüyle geçici süreliğine (3 ay) El Halil’e gönderildi.
Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump’un Gazze planı kapsamında kurulacak olan ‘Gazze görev gücünde’ Türkiye’nin de yer alacağını açıkladı. Sputnik’in kaynaklardan edindiği bilgiye göre asker gönderilmesi için tezkere hazırlanabilir.
