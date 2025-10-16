İçeri doğru patlamıştı: 5 kişinin öldüğü Titan faciasında kaza raporu açıklandı

"OceanGate Titan'ı yeterli düzeyde test etmediği için şirket, basınç aracının hedeflenenden muhtemelen çok daha düşük olan gerçek mukavemet ve dayanıklılığının yanı sıra, depolama koşulları ve çekme gibi belirli operasyonel değişikliklerin basınç kabının bütünlüğünü ve genel güvenliğini nasıl etkileyebileceğinin farkında değildi.

Ayrıca, OceanGate'in Titan basınçlı aracının gerçek zamanlı izleme verilerinin analizi hatalıydı; bu nedenle şirket, Titan'ın hasar gördüğünün ve 80. dalıştan sonra derhal hizmet dışı bırakılması gerektiğinin farkında değildi."