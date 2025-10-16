https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/iceri-dogru-patlamisti-5-kisinin-oldugu-titan-faciasinda-kaza-raporu-aciklandi--1100227932.html
İçeri doğru patlamıştı: 5 kişinin öldüğü Titan faciasında kaza raporu açıklandı
İçeri doğru patlamıştı: 5 kişinin öldüğü Titan faciasında kaza raporu açıklandı
Titanik enkazına yapılan dalış sırasında yaşanan ve 5 kişinin ölümüne yol açan Titan denizaltı faciasına ilişkin ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, soruşturma...
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), 18 Haziran 2023 sabahı Titanik batığına doğru 5 kişiyle birlikte yola çıkan Titan su altı aracının içeri doğru patlayarak yol açtığı kazanın inceleme raporunu tamamladı. NTSB paylaştığı raporunda Titan'ın 80. ve 82. dalışında bir takım hasarlar gördüğünü ve basınç aracının giderek zayıfladığını belirtti.Ne olmuştu?Titan, 18 Haziran 2023 sabahı Titanik batığına doğru yola çıkmıştı. 2 saat sonra destek gemisiyle iletişim kesildi. Günler süren arama çalışmalarının ardından, Titanik’in baş kısmının yaklaşık 300 metre ilerisinde enkaz bulundu. Facianın ardından OceanGate operasyonlarını askıya aldı.Patlama sırasında OceanGate CEO’su Stockton Rush’ın yanı sıra Fransız denizaltı kaşifi Paul-Henri Nargeolet, İngiliz milyarder Hamish Harding ve Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ile oğlu Süleyman hayatını kaybetti.
titan
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), 18 Haziran 2023 sabahı Titanik batığına doğru 5 kişiyle birlikte yola çıkan Titan su altı aracının içeri doğru patlayarak yol açtığı kazanın inceleme raporunu tamamladı.
NTSB paylaştığı raporunda Titan'ın 80. ve 82. dalışında bir takım hasarlar gördüğünü ve basınç aracının giderek zayıfladığını belirtti.
"82. dalış ile kaza dalışı (88. dalış) arasındaki dönemde meydana gelen mevcut katman ayrılmaları ve ek hasar, yerel burkulma arızasına neden olmuş ve bu da Titan’ın implozyonla (içe çökme) yok olmasına yol açmıştır."
"OceanGate'in Titan için uyguladığı mühendislik sürecinin yetersiz olduğunu ve çok sayıda anomali içeren ve gerekli mukavemet ve dayanıklılık gereksinimlerini karşılamayan karbon fiber kompozit bir basınç aracının inşasıyla sonuçlandığını tespit ettik."
"OceanGate Titan'ı yeterli düzeyde test etmediği için şirket, basınç aracının hedeflenenden muhtemelen çok daha düşük olan gerçek mukavemet ve dayanıklılığının yanı sıra, depolama koşulları ve çekme gibi belirli operasyonel değişikliklerin basınç kabının bütünlüğünü ve genel güvenliğini nasıl etkileyebileceğinin farkında değildi.
Ayrıca, OceanGate'in Titan basınçlı aracının gerçek zamanlı izleme verilerinin analizi hatalıydı; bu nedenle şirket, Titan'ın hasar gördüğünün ve 80. dalıştan sonra derhal hizmet dışı bırakılması gerektiğinin farkında değildi."
Titan, 18 Haziran 2023 sabahı Titanik batığına doğru yola çıkmıştı. 2 saat sonra destek gemisiyle iletişim kesildi. Günler süren arama çalışmalarının ardından, Titanik’in baş kısmının yaklaşık 300 metre ilerisinde enkaz bulundu. Facianın ardından OceanGate operasyonlarını askıya aldı.
Patlama sırasında OceanGate CEO’su Stockton Rush’ın yanı sıra Fransız denizaltı kaşifi Paul-Henri Nargeolet, İngiliz milyarder Hamish Harding ve Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ile oğlu Süleyman hayatını kaybetti.