https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/5-kisinin-oldugu-titan-kazasinda-skandal-rapor-ceo-hayatta-olsaydi-yargilanacakti-1098390648.html
5 kişinin öldüğü Titan kazasında skandal rapor: 'CEO hayatta olsaydı yargılanacaktı'
5 kişinin öldüğü Titan kazasında skandal rapor: 'CEO hayatta olsaydı yargılanacaktı'
Sputnik Türkiye
Titan denizaltısı kazasına ilişkin rapor açıklandı: OceanGate CEO'su Stockton Rush, güvenlik kurallarını ihlal etti. Hayatta olsaydı hakkında ceza davası açılabilirdi.
2025-08-06T10:16+0300
2025-08-06T10:16+0300
2025-08-06T10:16+0300
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Titanik enkazına yapılan dalış sırasında yaşanan ve 5 kişinin ölümüne yol açan Titan denizaltı faciasına ilişkin ABD Sahil Güvenliği'nin kapsamlı soruşturması tamamlandı. Raporda, OceanGate CEO'su Stockton Rush'ın ciddi tasarım hatalarını, güvenlik uyarılarını ve regülasyon boşluklarını bilinçli olarak görmezden geldiği ifade edildi. Yetkililere göre Rush, eğer 2023 yılında meydana gelen denizaltı faciasında hayatını kaybetmeseydi, hakkında ceza davası açılması söz konusu olacaktı.'Kurallar ihlal edildi, uyarılar yok sayıldı'OceanGate’in denizaltı güvenlik protokollerinin 'kritik seviyede yetersiz' olduğu belirtilen raporda, firmanın güvenlik uygulamaları ile yasal standartlar arasında 'gözle görülür bir uçurum' olduğu vurgulandı. OceanGate'in 'tehlike sinyallerini' yok saydığı, çalışanların ise işten çıkarılma korkusuyla riskleri dile getiremediği kaydedildi.'Hile yaptı'Rapora göre Stockton Rush, Titan’ı 'araştırma gemisi' olarak tanımlayıp yolcuları 'görev uzmanı' olarak göstererek denizcilik regülasyonlarından kaçmayı hedefledi. Hatta 2017 yılında planladığı Titanik dalışının yasa dışı olacağı konusunda uyarıldığında, “Bir Kongre üyesi satın alırım” dediği iddia edildi. Rush’ın ayrıca sahte evrakla denizcilik yeterlilik belgesi aldığı da tespit edildi.Ne olmuştu?Titan, 18 Haziran 2023 sabahı Titanik batığına doğru yola çıkmıştı. 2 saat sonra destek gemisiyle iletişim kesildi. Günler süren arama çalışmalarının ardından, Titanik’in baş kısmının yaklaşık 300 metre ilerisinde enkaz bulundu. Facianın ardından OceanGate operasyonlarını askıya aldı.Patlama sırasında OceanGate CEO’su Stockton Rush’ın yanı sıra Fransız denizaltı kaşifi Paul-Henri Nargeolet, İngiliz milyarder Hamish Harding ve Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ile oğlu Süleyman hayatını kaybetti. Nargeolet’in ailesi şirket hakkında 50 milyon dolarlık dava açtı.Rapora göre, denizaltında yapılan incelemelerde, 2023 kışında finansal baskılar nedeniyle dışarıda bırakılan denizaltı gövdesinin sıcaklık değişimleri nedeniyle bütünlüğünü kaybettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/dunyanin-konustugu-enkazin-goruntusu-ilk-kez-paylasildi-titan-denizaltisindaki-murettebatin-son-1088117321.html
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titan denizaltı, oceangate, stockton rush, titan faciası, sahil güvenliği raporu, titanik dalışı, özel denizaltılar, derin deniz kazası, abd sahil güvenliği, sualtı keşif
titan denizaltı, oceangate, stockton rush, titan faciası, sahil güvenliği raporu, titanik dalışı, özel denizaltılar, derin deniz kazası, abd sahil güvenliği, sualtı keşif
5 kişinin öldüğü Titan kazasında skandal rapor: 'CEO hayatta olsaydı yargılanacaktı'
Titanik enkazına yapılan dalışta patlayan Titan denizaltısının CEO'su Stockton Rush, hayatta kalsaydı hakkında cezai soruşturma açılabilirdi. ABD Sahil Güvenliği, OceanGate’in güvenlik uyarılarını sistematik şekilde görmezden geldiğini açıkladı.
Titanik enkazına yapılan dalış sırasında yaşanan ve 5 kişinin ölümüne yol açan Titan denizaltı faciasına ilişkin ABD Sahil Güvenliği'nin kapsamlı soruşturması tamamlandı. Raporda, OceanGate CEO'su Stockton Rush'ın ciddi tasarım hatalarını, güvenlik uyarılarını ve regülasyon boşluklarını bilinçli olarak görmezden geldiği ifade edildi.
Yetkililere göre Rush, eğer 2023 yılında meydana gelen denizaltı faciasında hayatını kaybetmeseydi, hakkında ceza davası açılması söz konusu olacaktı.
'Kurallar ihlal edildi, uyarılar yok sayıldı'
OceanGate’in denizaltı güvenlik protokollerinin 'kritik seviyede yetersiz' olduğu belirtilen raporda, firmanın güvenlik uygulamaları ile yasal standartlar arasında 'gözle görülür bir uçurum' olduğu vurgulandı. OceanGate'in 'tehlike sinyallerini' yok saydığı, çalışanların ise işten çıkarılma korkusuyla riskleri dile getiremediği kaydedildi.
Rapora göre Stockton Rush, Titan’ı 'araştırma gemisi' olarak tanımlayıp yolcuları 'görev uzmanı' olarak göstererek denizcilik regülasyonlarından kaçmayı hedefledi. Hatta 2017 yılında planladığı Titanik dalışının yasa dışı olacağı konusunda uyarıldığında, “Bir Kongre üyesi satın alırım” dediği iddia edildi. Rush’ın ayrıca sahte evrakla denizcilik yeterlilik belgesi aldığı da tespit edildi.
Titan, 18 Haziran 2023 sabahı Titanik batığına doğru yola çıkmıştı. 2 saat sonra destek gemisiyle iletişim kesildi. Günler süren arama çalışmalarının ardından, Titanik’in baş kısmının yaklaşık 300 metre ilerisinde enkaz bulundu. Facianın ardından OceanGate operasyonlarını askıya aldı.
Patlama sırasında OceanGate CEO’su Stockton Rush’ın yanı sıra Fransız denizaltı kaşifi Paul-Henri Nargeolet, İngiliz milyarder Hamish Harding ve Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ile oğlu Süleyman hayatını kaybetti. Nargeolet’in ailesi şirket hakkında 50 milyon dolarlık dava açtı.
Rapora göre, denizaltında yapılan incelemelerde, 2023 kışında finansal baskılar nedeniyle dışarıda bırakılan denizaltı gövdesinin sıcaklık değişimleri nedeniyle bütünlüğünü kaybettiği aktarıldı.