Gürcistan'dan AGİT'e protesto notası: Finlandiya Dışişleri Bakanı'na para cezası verildi

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen'in Gürcistan ziyaretiyle... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T16:21+0300
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AGİT Başkanı'nın eylemlerinin örgüt çerçevesindeki iş birliği ruhuna aykırı olduğu ve başkanlık yetkisinin kötüye kullanılması olarak değerlendirilebileceği hususlarına atıfta bulunarak AGİT'e bir protesto notası gönderildi.Finlandiya Dışişleri Bakanı, 14 Ekim’deki Gürcistan ziyareti sırasında Tiflis şehir merkezindeki Rustaveli Bulvarı’nda düzenlenen protesto eylemini ziyaret ederek katılımcılara destek ifade etmişti. Eyleme gitmeden önce Valtonen, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile görüşmüştü. Başbakan İrakli Kohahidze ile de 15 Ekim sabahı için görüşmesi planlanan Valtonen'in yasa dışı eyleme katılması ve yanlış beyanlarda bulunması nedeniyle bu görüşmesi iptal edilmişti.Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından AGİT Sekretaryası’na gönderilen notada, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen’in Gürcistan’a yaptığı resmi ziyaretin programında yer almamasına rağmen, küçük bir hükümet karşıtı aktivist grubun düzenlediği sokak gösterisine katıldığı ve Gürcistan’daki durum hakkında uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik bir açıklama yaptığı belirtildi.Söz konusu notada şu cümleler yer aldı:Gürcistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bu eylemlerin AGİT çerçevesindeki iş birliği ruhuna aykırı ve başkanlık yetkisinin kötüye kullanılması olarak değerlendirilebileceğini ifade edilirken; söz konusu bu durumun güvene ve beklenen tarafsızlığa zarar verdiğinin altı çizildi.Notada ayrıca şu cümlelere yer verildi:Protesto sırasında Valtonen, bir video mesaj kaydederek Parlamento binası önünde ülkenin baskıcı yöneliminden endişe duyan barışçıl göstericilerin toplandığını iddia etmişti.Valtonen’in Gürcistan ziyaretinin tamamlanmasının ardından AGİT, resmi bir basın açıklaması yayımladı. Bu açıklamada, Valtonen’in üst düzey görüşmelerde, AGİT’in Cenevre Uluslararası Görüşmeleri’ne ve Olayların Önlenmesi Mekanizması’na desteğini sürdürme taahhüdünü teyit ettiği belirtildi.Finlandiya Dışişleri Bakanı'na para cezası verildiFinlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, 14 Ekim’de Tiflis’te düzenlenen protesto eylemi sırasında yolu kapattığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'da, 14 Ekim'de Tiflis'te yapılan Avrupa Birliği (AB) yanlısı ve hükümet karşıtı gösteriye ekibiyle katılan Valtonen'e, 'yolu yasa dışı kapattığı' gerekçesiyle 5 bin Gürcü larisi (yaklaşık 1860 dolar) ceza uygulandı.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AGİT Başkanı'nın eylemlerinin örgüt çerçevesindeki iş birliği ruhuna aykırı olduğu ve başkanlık yetkisinin kötüye kullanılması olarak değerlendirilebileceği hususlarına atıfta bulunarak AGİT'e bir protesto notası gönderildi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı, 14 Ekim’deki Gürcistan ziyareti sırasında Tiflis şehir merkezindeki Rustaveli Bulvarı’nda düzenlenen protesto eylemini ziyaret ederek katılımcılara destek ifade etmişti. Eyleme gitmeden önce Valtonen, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile görüşmüştü. Başbakan İrakli Kohahidze ile de 15 Ekim sabahı için görüşmesi planlanan Valtonen'in yasa dışı eyleme katılması ve yanlış beyanlarda bulunması nedeniyle bu görüşmesi iptal edilmişti.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından AGİT Sekretaryası’na gönderilen notada, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen’in Gürcistan’a yaptığı resmi ziyaretin programında yer almamasına rağmen, küçük bir hükümet karşıtı aktivist grubun düzenlediği sokak gösterisine katıldığı ve Gürcistan’daki durum hakkında uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik bir açıklama yaptığı belirtildi.
Söz konusu notada şu cümleler yer aldı:
Bakan Valtonen’in kamuoyuna yaptığı açıklama, gerçeği yansıtmamakta ve Gürcistan’daki durumla ilgili olarak uluslararası toplumu kasıtlı biçimde yanıltma girişimi teşkil etmektedir.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bu eylemlerin AGİT çerçevesindeki iş birliği ruhuna aykırı ve başkanlık yetkisinin kötüye kullanılması olarak değerlendirilebileceğini ifade edilirken; söz konusu bu durumun güvene ve beklenen tarafsızlığa zarar verdiğinin altı çizildi.
Notada ayrıca şu cümlelere yer verildi:
Söz konusu eylemler, uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilkeleriyle -özellikle egemenliğe saygı ve iç işlerine karışmama ilkeleriyle- bağdaşmamaktadır. Bu ilkeler, Helsinki Nihai Senedi’nde, BM Genel Kurulu’nun A/RES/20/213 sayılı kararında, AGİT’in kuralları ve prosedürlerinde yer almaktadır. Ayrıca Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi’nin ruhuna da aykırıdır.
Protesto sırasında Valtonen, bir video mesaj kaydederek Parlamento binası önünde ülkenin baskıcı yöneliminden endişe duyan barışçıl göstericilerin toplandığını iddia etmişti.
Valtonen’in Gürcistan ziyaretinin tamamlanmasının ardından AGİT, resmi bir basın açıklaması yayımladı. Bu açıklamada, Valtonen’in üst düzey görüşmelerde, AGİT’in Cenevre Uluslararası Görüşmeleri’ne ve Olayların Önlenmesi Mekanizması’na desteğini sürdürme taahhüdünü teyit ettiği belirtildi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı'na para cezası verildi
Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, 14 Ekim’de Tiflis’te düzenlenen protesto eylemi sırasında yolu kapattığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'da, 14 Ekim'de Tiflis'te yapılan Avrupa Birliği (AB) yanlısı ve hükümet karşıtı gösteriye ekibiyle katılan Valtonen'e, 'yolu yasa dışı kapattığı' gerekçesiyle 5 bin Gürcü larisi (yaklaşık 1860 dolar) ceza uygulandı.