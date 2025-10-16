https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/gokyuzunde-nadir-bulusma-iki-yesil-kuyruklu-yildiz-ayni-anda-gorulebilecek-1100247471.html

Gökyüzünde nadir buluşma: İki yeşil kuyruklu yıldız aynı anda görülebilecek

Gökyüzünde nadir buluşma: İki yeşil kuyruklu yıldız aynı anda görülebilecek

Sputnik Türkiye

Kuzey Yarımküre'de akşam gökyüzünü izleyenler için özel bir fırsat doğdu. Comet Lemmon ve Comet SWAN isimli iki yeşil kuyruklu yıldız bu hafta çıplak gözle... 16.10.2025

Dünya’ya yaklaşan iki kuyruklu yıldız gökyüzü meraklılarına unutulmaz bir manzara sunacak. Comet Lemmon, Dünya’ya en yakın konumuna Salı günü, Comet SWAN ise Pazartesi ulaştı. Bilim insanlarına göre iki kuyruklu yıldızın aynı dönemde görülebilmesi nadir yaşanan bir durum.Nerede ve ne zaman görülebilir? Astronomlara göre gün batımından hemen sonra gökyüzüne bakanlar kuyruklu yıldızları görebilir: Comet Lemmon, kuzey ufku yakınında, Comet SWAN, güneybatı yönünde, ufka yakın. Işık kirliliğinden uzak bir yerde gözlem yapmak öneriliyor. Dürbün kullanmak parlaklıklarını seçmeyi kolaylaştırıyor.Neden yeşil parlıyorlar?Her iki kuyruklu yıldız da Oort Bulutu adı verilen uzak bir bölgeden geliyor. Yüzeylerindeki buz ve gazlar Güneş’e yaklaştıkça buharlaşıyor ve karakteristik yeşil renkli parlama ortaya çıkıyor. Bilim insanlarına göre bu renk, moleküler gazların güneş ışığıyla etkileşiminden kaynaklanıyor.Gökyüzü gösterisi ay sonuna kadar sürebilir Uzmanlar her iki gök cisminin de ayın sonuna kadar dürbünle görülebileceğini, ancak parlaklıklarının zamanla azalabileceğini belirtiyor. Comet SWAN Güneş’ten uzaklaştığı için daha hızlı solabilirken, Comet Lemmon gözlem için daha iyi bir fırsat sunuyor.

