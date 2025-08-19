Türkiye
'İmkansız' oldu, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'ndaki su bilim insanlarını şaşırttı: Dünya'dakiyle neredeyse birebir aynı
'İmkansız' oldu, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'ndaki su bilim insanlarını şaşırttı: Dünya'dakiyle neredeyse birebir aynı
Uzmanlar dünyaya suyun göktaşları ile geldiğini kanıtlayabilecek bir keşif yaptılar. Bu keşif, yaşamın gezegenimize kuyruklu yıldızlar aracılığıyla taşınmış... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
15:31 19.08.2025 (güncellendi: 15:33 19.08.2025)
Uzmanlar dünyaya suyun göktaşları ile geldiğini kanıtlayabilecek bir keşif yaptılar. Bu keşif, yaşamın gezegenimize kuyruklu yıldızlar aracılığıyla taşınmış olabileceğine dair güçlü bir kanıt sunuyor.
Astronomlar, Şeytan Kuyruklu Yıldız adını verdikleri yıldızı gözlemlediklerinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Kuyruklu yıldızın üzerindeki su, Dünya’daki suyla neredeyse tamamen aynı özellikleri taşıyor. Bu, suyun Dünya’ya göktaşları aracılığıyla taşınmış olabileceği teorisini güçlendiriyor. Gözlemler, NASA’nın Kızılötesi Teleskop Tesisleri kullanılarak yapıldı. Araştırmacılar, göktaşının suyu üzerinde özel analizler gerçekleştirdi ve suyun kimyasal izlerini Dünya’dakine yakın şekilde tespit etti.

Dünya suyu ve kuyruklu yıldızlar

NASA'da moleküler astrofizikçisi Martin Cordiner, bulgular hakkında şunları söyledi: 'Yeni sonuçlarımız, en az bazı Halley tipi kuyrukluların Dünya’daki suyla aynı izotopik yapıya sahip su taşıdığını gösteriyor. Bu da kuyrukluların gezegenimizi yaşanabilir hale getirmede rol oynayabileceğini destekliyor.' Halley tipi kuyruklular, 20 ile 200 yıl arasında yörüngeleri olan kuyruklular sınıfına giriyor ve Şeytan Kuyruklu Yıldız da bu türden. Daha önceki ölçümler, bu kuyrukluların suyunun Dünya’dakinden farklı olduğunu gösteriyordu; ancak yeni gözlemler teoriyi güçlendirdi.

Kuyruklu yıldızların gizemi

Bilim insanları, hangi kuyruklu yıldızların Dünya’ya su getirdiğini ve neden bazılarının getirmediğini hala tam olarak bilmiyor. Yine de, bu yeni keşif gezegenimizdeki yaşamın kökenine dair önemli ipuçları sunuyor. Kuyruklu yıldızlar sadece su taşımıyor; aynı zamanda gökbilimciler için erken Güneş Sistemi’nin sırlarını da barındırıyor. Her gözlem, evrenin bize sunduğu gizemli hikayeleri biraz daha açığa çıkarıyor.
