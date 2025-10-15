https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/milli-dayanisma-kardeslik-ve-demokrasi-komisyonunun-15inci-toplantisi-yapildi-1100221277.html
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 15'inci toplantısı yapıldı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 15’inci toplantısı yapıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 15'inci toplantısında gençleri ve kadınları temsil eden... 15.10.2025
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 15'inci kez toplandı.Tören Salonu’nda yapılan toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında toplumsal dayanışma ve demokratik katılım konuları ele alındı. Toplantının ilk bölümünde Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, TÜGVA, MTTB ve Gençlik Örgütleri Forumu gibi kuruluşların temsilcileri söz aldı.İkinci bölümde ise Hazar Derneği, TİKAD, KADEM, 29 Ekim Kadınları Derneği ve Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi temsilcileri öneri ve değerlendirmelerini paylaştı.Kurtulmuş, bugüne kadar 128 STK temsilcisi ve kanaat önderinin komisyonda dinlendiğini belirterek, toplantılarda dile getirilen görüşlerin hazırlanacak raporda yer alacağını vurguladı.TBMM Başkanı ayrıca, 17 Ekim Cuma günü Diyarbakır’a yapacağı ziyarette öğrenciler ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geleceğini bildirdi.Komisyonun bir sonraki toplantısının tarihi ve gündeminin daha sonra açıklanacağı duyuruldu.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 15’inci toplantısı yapıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 15’inci toplantısında gençleri ve kadınları temsil eden sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerinin görüşlerinin alındığını açıkladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 15'inci kez toplandı.
Tören Salonu’nda yapılan toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında toplumsal dayanışma ve demokratik katılım konuları ele alındı. Toplantının ilk bölümünde Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, TÜGVA, MTTB ve Gençlik Örgütleri Forumu gibi kuruluşların temsilcileri söz aldı.
İkinci bölümde ise Hazar Derneği, TİKAD, KADEM, 29 Ekim Kadınları Derneği ve Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi temsilcileri öneri ve değerlendirmelerini paylaştı.
Kurtulmuş, bugüne kadar 128 STK temsilcisi ve kanaat önderinin komisyonda dinlendiğini belirterek, toplantılarda dile getirilen görüşlerin hazırlanacak raporda yer alacağını vurguladı.
TBMM Başkanı ayrıca, 17 Ekim Cuma günü Diyarbakır’a yapacağı ziyarette öğrenciler ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geleceğini bildirdi.
Komisyonun bir sonraki toplantısının tarihi ve gündeminin daha sonra açıklanacağı duyuruldu.