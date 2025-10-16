https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/ermenistan-ve-abd-trump-rotasi-belgesinin-uzerinde-calisiyor-1100236485.html

Ermenistan ve ABD, ‘Trump Rotası’ belgesinin üzerinde çalışıyor

Ermenistan ve ABD, ‘Trump Rotası’ belgesinin üzerinde çalışıyor

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermeni ve Amerikalı yetkililerin 'Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası' adı verilen projenin içeriği üzerinde... 16.10.2025

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, basın mensuplarına açıklamasında Ermenistan ve ABD'den yetkililerin ‘Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası’ adı verilen projenin içeriği konusunda ayrıntılı görüşmeler yaptığını söyledi.Projenin hayata geçirilmesini bir evin tasarım ve inşasına benzeten Paşinyan, her şeyin ayrıntılı bir şekilde tartışılması, tasarlanması, ardından ise tam uygulamaya geçilmesi gerektiğini ifade etti.“Şu anda esaslı bir metin üzerinde çalışıyoruz, metnin içeriğini oluşturuyoruz. Unsurlar masada ve bunları tek bir belgede özetlemeliyiz” diyen Paşinyan, ancak karar ne olursa olsun, Washington'da daha önce toprak bütünlüğü, yargı yetkisi, egemenlik, karşılıklılık ve sınırların dokunulmazlığı olarak açıklanan beş ilkenin ötesine geçemeyeceğini sözlerine ekledi.ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 8 Ağustos’ta Beyaz Saray'da üçlü görüşme gerçekleştirmiş, Bakü ile Erivan arasında barışçıl bir çözüm ve Azerbaycan anakarası ile Nahçıvan arasında bir ulaşım bağlantısı kurulması konusunda ortak bir bildiri imzalamıştı.

