Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/pasinyan-azerbaycanla-toprak-takasi-yapabiliriz-1098465164.html
Paşinyan: Azerbaycan'la toprak takası yapabiliriz
Paşinyan: Azerbaycan'la toprak takası yapabiliriz
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'da yapılan Trump-Paşinyan-Aliyev görüşmesinin ardından Ermenistan Başbakanı'ndan toprak takası açıklaması geldi. 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T11:34+0300
2025-08-09T11:36+0300
dünya
donald trump
azerbaycan
ermenistan
abd
i̇lham aliyev
nikol paşinyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098465441_0:50:1600:951_1920x0_80_0_0_f9571be441e0ac57526ccf2aa1518f7d.jpg
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün imzalanan barış anlaşmasının ardından Azerbaycan'la toprak takası yapabileceklerini söyledi.Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Paşinyan, imzalanan belgelere göre iki ülkenin günümüzdeki sınırlarının SSCB dönemindekiyle aynı olduğunu belirtti.Paşinyan, "Bu mantığa göre bize ait olan ancak Azerbaycan'ın kontrolünde bulunan topraklar ile Azerbaycan'a ait olan ancak bizim kontrolümüz altında bulunan topraklar var. Bundan dolayı sınır belirleme süreci devam etmeli ve taraflar, kendilerine ait olmayan toprakları iade etmeli" dedi.Paşinyan, eşdeğerlik ilkesi temelinde ve referandum yoluyla, 29 bin 743 kilometrekarelik alanın (Ermenistan'ın yüzölçümü) bütünlüğünün sağlanması mantığıyla belirli toprakların takas edilebileceğinin altını çizdi.ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, dün gece Beyaz Saray'da üçlü görüşme gerçekleştirmişti.Trump, üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan savaşı sonsuz dek bitirmeyi kabul ettiler" ifadelerini kullanmış ve üç ülke barışın tesisine ilişkin mutabakata imza atmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/azerbaycan-ve-ermenistan-arasinda-imzalanan-baris-anlasmasina-dair-turkiyeden-ilk-aciklama-geldi-1098459643.html
azerbaycan
ermenistan
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098465441_57:0:1480:1067_1920x0_80_0_0_681df62b77ab7ae4e6b19afeab307411.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, azerbaycan, ermenistan, abd, i̇lham aliyev, nikol paşinyan
donald trump, azerbaycan, ermenistan, abd, i̇lham aliyev, nikol paşinyan

Paşinyan: Azerbaycan'la toprak takası yapabiliriz

11:34 09.08.2025 (güncellendi: 11:36 09.08.2025)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер-министр Армении Никол Пашинян держит в руках подписанное трехстороннее соглашение во время церемонии с президентами США и Азербайджана в Белом доме (8 августа 2025). Вашингтон
Премьер-министр Армении Никол Пашинян держит в руках подписанное трехстороннее соглашение во время церемонии с президентами США и Азербайджана в Белом доме (8 августа 2025). Вашингтон - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Abone ol
Beyaz Saray'da yapılan Trump-Paşinyan-Aliyev görüşmesinin ardından Ermenistan Başbakanı'ndan toprak takası açıklaması geldi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün imzalanan barış anlaşmasının ardından Azerbaycan'la toprak takası yapabileceklerini söyledi.

Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Paşinyan, imzalanan belgelere göre iki ülkenin günümüzdeki sınırlarının SSCB dönemindekiyle aynı olduğunu belirtti.

Paşinyan, "Bu mantığa göre bize ait olan ancak Azerbaycan'ın kontrolünde bulunan topraklar ile Azerbaycan'a ait olan ancak bizim kontrolümüz altında bulunan topraklar var. Bundan dolayı sınır belirleme süreci devam etmeli ve taraflar, kendilerine ait olmayan toprakları iade etmeli" dedi.

Paşinyan, eşdeğerlik ilkesi temelinde ve referandum yoluyla, 29 bin 743 kilometrekarelik alanın (Ermenistan'ın yüzölçümü) bütünlüğünün sağlanması mantığıyla belirli toprakların takas edilebileceğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, dün gece Beyaz Saray'da üçlü görüşme gerçekleştirmişti.

Trump, üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan savaşı sonsuz dek bitirmeyi kabul ettiler" ifadelerini kullanmış ve üç ülke barışın tesisine ilişkin mutabakata imza atmıştı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
DÜNYA
Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına dair Türkiye'den ilk açıklama geldi
00:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала