Paşinyan: Azerbaycan'la toprak takası yapabiliriz

Beyaz Saray'da yapılan Trump-Paşinyan-Aliyev görüşmesinin ardından Ermenistan Başbakanı'ndan toprak takası açıklaması geldi. 09.08.2025, Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün imzalanan barış anlaşmasının ardından Azerbaycan'la toprak takası yapabileceklerini söyledi.Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Paşinyan, imzalanan belgelere göre iki ülkenin günümüzdeki sınırlarının SSCB dönemindekiyle aynı olduğunu belirtti.Paşinyan, "Bu mantığa göre bize ait olan ancak Azerbaycan'ın kontrolünde bulunan topraklar ile Azerbaycan'a ait olan ancak bizim kontrolümüz altında bulunan topraklar var. Bundan dolayı sınır belirleme süreci devam etmeli ve taraflar, kendilerine ait olmayan toprakları iade etmeli" dedi.Paşinyan, eşdeğerlik ilkesi temelinde ve referandum yoluyla, 29 bin 743 kilometrekarelik alanın (Ermenistan'ın yüzölçümü) bütünlüğünün sağlanması mantığıyla belirli toprakların takas edilebileceğinin altını çizdi.ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, dün gece Beyaz Saray'da üçlü görüşme gerçekleştirmişti.Trump, üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan savaşı sonsuz dek bitirmeyi kabul ettiler" ifadelerini kullanmış ve üç ülke barışın tesisine ilişkin mutabakata imza atmıştı.

