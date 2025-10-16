Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/endonezyada-68-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1100228402.html
Endonezya’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Endonezya’nın Papua eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sarmi kentinin 61 kilometre kuzeybatısı olarak belirlenen sarsıntı, 21... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T10:38+0300
2025-10-16T10:38+0300
dünya
filipinler
endonezya
pasifik ateş çemberi
deprem
deprem
deprem son dakika
deprem fırtınası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Endonezya Sismoloji ve Meteoroloji Ajansı, yerel saatle sabah erken saatlerde Papua eyaletinde 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Açıklamaya göre, depremin merkez üssü Papua'nın Sarmi kentinin 61 kilometre kuzeybatısında yer aldı. Sarsıntı 21 kilometre derinlikte kaydedildi.Hasar bilgisi henüz gelmediYetkililer, depremde can kaybı veya ciddi hasar olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bölgedeki arama-kurtarma ekiplerinin olası etkileri değerlendirmek üzere sahaya yönlendirildiği bildirildi.Bölge son günlerde sarsılıyorEndonezya, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen yüksek sismik aktivite kuşağında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Filipinler açıklarında 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, ardından Endonezya’nın Kuzey Sulawesi ve Papua eyaletleri için tsunami uyarısı yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/iceri-dogru-patlamisti-5-kisinin-oldugu-titan-faciasinda-kaza-raporu-aciklandi--1100227932.html
filipinler
endonezya
pasifik ateş çemberi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
filipinler, endonezya, pasifik ateş çemberi, deprem, deprem, deprem son dakika, deprem fırtınası
filipinler, endonezya, pasifik ateş çemberi, deprem, deprem, deprem son dakika, deprem fırtınası

Endonezya’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

10:38 16.10.2025
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
Abone ol
Endonezya’nın Papua eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sarmi kentinin 61 kilometre kuzeybatısı olarak belirlenen sarsıntı, 21 kilometre derinlikte kaydedildi. Şu ana kadar can kaybı ya da hasar bildirilmezken, ülke geçen hafta Filipinler’deki 7.4’lük deprem sonrası tsunami uyarısı yayınlamıştı.
Endonezya Sismoloji ve Meteoroloji Ajansı, yerel saatle sabah erken saatlerde Papua eyaletinde 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Açıklamaya göre, depremin merkez üssü Papua'nın Sarmi kentinin 61 kilometre kuzeybatısında yer aldı. Sarsıntı 21 kilometre derinlikte kaydedildi.

Hasar bilgisi henüz gelmedi

Yetkililer, depremde can kaybı veya ciddi hasar olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bölgedeki arama-kurtarma ekiplerinin olası etkileri değerlendirmek üzere sahaya yönlendirildiği bildirildi.

Bölge son günlerde sarsılıyor

Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen yüksek sismik aktivite kuşağında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Filipinler açıklarında 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, ardından Endonezya’nın Kuzey Sulawesi ve Papua eyaletleri için tsunami uyarısı yapılmıştı.
Titanik enkazını görmek üzere 5 kişiyle yola çıkan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan Titan adlı denizaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
YAŞAM
İçeri doğru patlamıştı: 5 kişinin öldüğü Titan faciasında kaza raporu açıklandı
10:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала