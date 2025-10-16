https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/endonezyada-68-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1100228402.html

Endonezya’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Papua eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sarmi kentinin 61 kilometre kuzeybatısı olarak belirlenen sarsıntı, 21... 16.10.2025

Endonezya Sismoloji ve Meteoroloji Ajansı, yerel saatle sabah erken saatlerde Papua eyaletinde 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Açıklamaya göre, depremin merkez üssü Papua'nın Sarmi kentinin 61 kilometre kuzeybatısında yer aldı. Sarsıntı 21 kilometre derinlikte kaydedildi.Hasar bilgisi henüz gelmediYetkililer, depremde can kaybı veya ciddi hasar olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bölgedeki arama-kurtarma ekiplerinin olası etkileri değerlendirmek üzere sahaya yönlendirildiği bildirildi.Bölge son günlerde sarsılıyorEndonezya, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen yüksek sismik aktivite kuşağında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Filipinler açıklarında 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, ardından Endonezya’nın Kuzey Sulawesi ve Papua eyaletleri için tsunami uyarısı yapılmıştı.

