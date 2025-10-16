https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/dunyanin-en-uzun-kisisel-adi-yillardir-degismedi-ismini-okumak-yaklasik-20-dakika-suruyor-1100222412.html
Dünyanın en uzun kişisel adı yıllardır değişmedi: İsmini okumak yaklaşık 20 dakika sürüyor
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda doğumlu emekli güvenlik görevlisi Laurence Watkins, 2 bin 253 isimden oluşan tam adıyla Guinness Dünya Rekorları’na girdi. Adını 1990’da... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100222011_0:47:1222:734_1920x0_80_0_0_9aef9bfe3150cc9f2cbf79647444ec81.jpg
Guinness Dünya Rekorları’na göre, 'dünyanın en uzun kişisel adı' unvanı uzun yıllardır Laurence Watkins’in elinde bulunuyor.Yeni Zelanda doğumlu olan emekli güvenlik görevlisi Watkins, 1990 yılında orijinal adı Laurence Gregory Watkins’a 2 bin 250 isim ekleyerek bu rekoru kazandı. Tam adını okumak yaklaşık 20 dakika sürerken, ilk kez bu durum, 1991’deki düğününde bir kayıt aracılığıyla ispatlandı.Watkins’in adı, altı sayfaya yayılan doğum belgesinde ve eski pasaportunda özel düzenlemeler gerektirirken, yeni yasalar sonrası Yeni Zelanda vatandaşları artık resmi unvan, hakaret, sayı veya 70 karakteri aşan isim kullanamıyor.Sosyal medyada tekrar gündeme gelen Watkins, günlük yaşamında adını Laurence Alon Aloy Watkins olarak kısaltıyor.
yeni zelanda
tr_TR
