https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/dunyanin-en-killi-yuze-sahip-insani-lalit-patidar-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1094404718.html
Dünyanın en kıllı yüze sahip insanı Lalit Patidar, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en kıllı yüze sahip insanı Lalit Patidar, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Sputnik Türkiye
Hindistan’da yaşayan 18 yaşındaki Lalit Patidar, 'hipertrikoz' adı verilen nadir bir hastalık nedeniyle dünyanın en kıllı yüzüne sahip olarak Guinness Dünya... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T21:19+0300
2025-03-11T21:19+0300
2025-03-11T21:19+0300
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Hindistanlı Lalit Patidar, dünyanın en kıllı yüzü unvanını alarak Guinness Rekoru kırmayı başardı.Hindistan’dan 18 yaşındaki Lalit, santimetrekare başına 202 kılla bir erkekte bulunan en kıllı yüze sahip olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi. Yüzünün yüzde 95'inden fazlası kıllarla kaplı olan Lalit'in 'hipertrikoz' adı verilen, halk arasında 'kurt adam sendromu' olarak da bilinen ve anormal miktarda kıl büyümesine neden olan son derece nadir bir hastalıkla yaşadığı ifade edildi.Orta Çağ’dan bu yana dünya çapında belgelenmiş sadece 50 vaka arasında yer alan Lalit isimli genç adam “Benden korkuyorlardı ama beni tanımaya ve benimle konuşmaya başladıklarında, onlardan çok da farklı olmadığımı anladılar. Sadece dış görünüşüm farklıydı, ama içimde farklı değilim” dedi.İtalya’nın Milano kentine giderek televizyon programı Lo Show dei Record’a katılan Lalit burada yüzündeki kılların santimetrekare başına düşen sayısını ölçmek için bir trikolog tarafından incelendi. Trikolog tarafından yüzünün küçük bir bölgesi tıraş edilerek yapılan ölçümler sonucunda 18 yaşındaki Lalit, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/dunyaca-unlu-kozmetik-markasinin-sivilce-kremlerinde-kanserojen-madde-tespit-edilmisti-urunler-1094402080.html
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kıl, guiness rekorlar kitabı, guiness komisyonu, guiness rekorlar kitabı, yarışma, yarışma programı
Dünyanın en kıllı yüze sahip insanı Lalit Patidar, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Hindistan’da yaşayan 18 yaşındaki Lalit Patidar, 'hipertrikoz' adı verilen nadir bir hastalık nedeniyle dünyanın en kıllı yüzüne sahip olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Kurt adam lakaplı Patidar'ın yüzünün yüzde 95'i kıllarla kaplı olup, her santimetrekarede 202 kıl bulunduğu açıklandı.
Hindistanlı Lalit Patidar, dünyanın en kıllı yüzü unvanını alarak Guinness Rekoru kırmayı başardı.
Hindistan’dan 18 yaşındaki Lalit, santimetrekare başına 202 kılla bir erkekte bulunan en kıllı yüze sahip olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi. Yüzünün yüzde 95'inden fazlası kıllarla kaplı olan Lalit'in 'hipertrikoz' adı verilen, halk arasında 'kurt adam sendromu' olarak da bilinen ve anormal miktarda kıl büyümesine neden olan son derece nadir bir hastalıkla yaşadığı ifade edildi.
Orta Çağ’dan bu yana dünya çapında belgelenmiş sadece 50 vaka arasında yer alan Lalit isimli genç adam “Benden korkuyorlardı ama beni tanımaya ve benimle konuşmaya başladıklarında, onlardan çok da farklı olmadığımı anladılar. Sadece dış görünüşüm farklıydı, ama içimde farklı değilim” dedi.
İtalya’nın Milano kentine giderek televizyon programı Lo Show dei Record’a katılan Lalit burada yüzündeki kılların santimetrekare başına düşen sayısını ölçmek için bir trikolog tarafından incelendi. Trikolog tarafından yüzünün küçük bir bölgesi tıraş edilerek yapılan ölçümler sonucunda 18 yaşındaki Lalit, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.