Ünlü Piyanist Fazıl Say'dan Gazze çağrısı: 'Bu benim için utanç duyulacak bir durum'
Besteci ve piyanist Fazıl Say, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Batılı klasik müzik kurumlarına sessizliklerini bozma çağrısında... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T22:24+0300
2025-09-16T22:24+0300
2025-09-16T22:25+0300
İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonu başlatması sonrası piyanist Fazıl Say, sosyal medyadan açıklama yaptı.ABD ve Avrupalı devletlerin İsrail yanlısı olduğunu belirten Say, ''Batı ülkelerindeki başlıca klasik müzik kurumları o derece İsrail yanlısı ki, bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duyguları paylaşırken bile...'' dedi.'Çirkinleşmiş bir haldeler'Batılı devletlerin utanç duyacaklarını belirten Fazıl Say, meslektaşlarına şu sözlerle seslendi:
22:24 16.09.2025 (güncellendi: 22:25 16.09.2025)
Besteci ve piyanist Fazıl Say, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Batılı klasik müzik kurumlarına sessizliklerini bozma çağrısında bulundu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonu başlatması sonrası piyanist Fazıl Say, sosyal medyadan açıklama yaptı.
ABD ve Avrupalı devletlerin İsrail yanlısı olduğunu belirten Say, ''Batı ülkelerindeki başlıca klasik müzik kurumları o derece İsrail yanlısı ki, bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duyguları paylaşırken bile...'' dedi.
'Çirkinleşmiş bir haldeler'
Batılı devletlerin utanç duyacaklarını belirten Fazıl Say, meslektaşlarına şu sözlerle seslendi:
Öylesine ki, öyle manipüle ki, Filistin destekçilerini “antisemitizm” ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar. Gazze’de yapılan bir SOYKIRIMDIR. NOKTA! Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız , meslektaşlarım! Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun!!! lütfen.. lütfen.. Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın! Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Ben onurumla yaşamak istiyorum kalan ömrümü, siz istediğiniz konseri çalın , içinize siniyorsa!