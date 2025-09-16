https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/unlu-piyanist-fazil-saydan-gazze-cagrisi-bu-benim-icin-utanc-duyulacak-bir-durum-1099419962.html

Ünlü Piyanist Fazıl Say'dan Gazze çağrısı: 'Bu benim için utanç duyulacak bir durum'

Besteci ve piyanist Fazıl Say, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Batılı klasik müzik kurumlarına sessizliklerini bozma çağrısında... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonu başlatması sonrası piyanist Fazıl Say, sosyal medyadan açıklama yaptı.ABD ve Avrupalı devletlerin İsrail yanlısı olduğunu belirten Say, ''Batı ülkelerindeki başlıca klasik müzik kurumları o derece İsrail yanlısı ki, bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duyguları paylaşırken bile...'' dedi.'Çirkinleşmiş bir haldeler'Batılı devletlerin utanç duyacaklarını belirten Fazıl Say, meslektaşlarına şu sözlerle seslendi:

