Dmitriyev: Rusya – ABD Zirvesi yakında gerçekleşecek
Dmitriyev: Rusya – ABD Zirvesi yakında gerçekleşecek
16.10.2025
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Putin-Trump görüşmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.Dmitriyev, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Beyaz Saray Sözcüsü Karolin Levitt, Başkan Putin ve Başkan Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesini ‘iyi ve üretken’ olarak doğruladı. Bir sonraki zirve yakında yapılacak” ifadelerini kullandı. Dmitriyev, Perşembe günü Putin ve Trump arasında yapılan telefon görüşmesine de değindi. Beyaz Saray, iki lider arasındaki görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı. ABD Başkanı, görüşmenin büyük kısmının Ukrayna’daki çatışma sonrası ABD-Rusya ticaretinin geleceğine ayrıldığını belirtti ve Budapeşte’de Putin'le bir görüşme yapacağını bildirdi.
21:41 16.10.2025
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın yabancı ülkelerle yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, yeni Rusya – ABD zirvesinin yakında gerçekleşeceğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Putin-Trump görüşmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Dmitriyev, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Beyaz Saray Sözcüsü Karolin Levitt, Başkan Putin ve Başkan Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesini ‘iyi ve üretken’ olarak doğruladı. Bir sonraki zirve yakında yapılacak” ifadelerini kullandı.
Dmitriyev, Perşembe günü Putin ve Trump arasında yapılan telefon görüşmesine de değindi. Beyaz Saray, iki lider arasındaki görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı. ABD Başkanı, görüşmenin büyük kısmının Ukrayna’daki çatışma sonrası ABD-Rusya ticaretinin geleceğine ayrıldığını belirtti ve Budapeşte’de Putin'le bir görüşme yapacağını bildirdi.
Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
DÜNYA
Dmitriyev: Putin ve Trump görüşmesinde gelecekteki adımlar netlik kazandı
20:49
