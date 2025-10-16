Dmitriyev: Putin ve Trump görüşmesinde gelecekteki adımlar netlik kazandı

Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin üretken ve olumlu geçtiğini, gelecekteki adımların net şekilde belirlendiğini açıkladı. Dmitriyev, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Dünya için önemli olan, üretken ve olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleşti; Putin ve Trump arasında gelecekteki adımlar açıkça belirlendi” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin üretken ve olumlu geçtiğini, gelecekteki adımların net şekilde belirlendiğini açıkladı.
Dmitriyev, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Dünya için önemli olan, üretken ve olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleşti; Putin ve Trump arasında gelecekteki adımlar açıkça belirlendi” ifadelerini kullandı.
