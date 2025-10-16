Türkiye
Deneyimli teknik direktöre hırsız şoku: Evindeki mücevherler ve paralar çalındı
Deneyimli teknik direktöre hırsız şoku: Evindeki mücevherler ve paralar çalındı
Sputnik Türkiye
Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka'nın Sarıyer'deki evinden altın takıları ve paraları çalındı.
Fatih Karagümrük'ün deneyimli teknik direktörü Marcel Licka, hırsız şoku yaşadı. Teknik direktörün Sarıyer'deki evi soyuldu. Evde bulunan altın takıları ve parası çalınan Licka, polise başvurdu. Kapıda zorlama olmadığı belirlendiEkol TV'nin haberine göre, Sarıyer’deki evine dönen spor adamı, bin 800 dolar paranın yanı sıra yaklaşık 8 bin euro değerindeki 6 bilezik ve 2 yüzüğün de kaybolduğunu fark etti. Hemen polisi arayarak şikayetçi oldu. Evde parmak izi incelemesi yapılırken, bölgedeki güvenlik kameraları da inceleme altına alındı. Kapıda zorlama izi bulunmadığı, eşyaların dağınık olmadığı belirlendi. Licka ifadesinde kimseyi doğrudan suçlamadığını, ancak şüphelerin temizlik için eve gelen kadın üzerinde yoğunlaştığını söyledi.
hırsızlık, karagümrük teknik direktörü marcel licka
hırsızlık, karagümrük teknik direktörü marcel licka

Deneyimli teknik direktöre hırsız şoku: Evindeki mücevherler ve paralar çalındı

14:54 16.10.2025
© Esra Bilgin
Marcel Licka - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
© Esra Bilgin
Abone ol
Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka'nın Sarıyer'deki evinden altın takıları ve paraları çalındı.
Fatih Karagümrük'ün deneyimli teknik direktörü Marcel Licka, hırsız şoku yaşadı. Teknik direktörün Sarıyer'deki evi soyuldu. Evde bulunan altın takıları ve parası çalınan Licka, polise başvurdu.

Kapıda zorlama olmadığı belirlendi

Ekol TV'nin haberine göre, Sarıyer’deki evine dönen spor adamı, bin 800 dolar paranın yanı sıra yaklaşık 8 bin euro değerindeki 6 bilezik ve 2 yüzüğün de kaybolduğunu fark etti. Hemen polisi arayarak şikayetçi oldu. Evde parmak izi incelemesi yapılırken, bölgedeki güvenlik kameraları da inceleme altına alındı. Kapıda zorlama izi bulunmadığı, eşyaların dağınık olmadığı belirlendi. Licka ifadesinde kimseyi doğrudan suçlamadığını, ancak şüphelerin temizlik için eve gelen kadın üzerinde yoğunlaştığını söyledi.
