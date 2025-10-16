https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/deneyimli-teknik-direktore-hirsiz-soku-evindeki-mucevherler-ve-paralar-calindi-1100239027.html

Deneyimli teknik direktöre hırsız şoku: Evindeki mücevherler ve paralar çalındı

Deneyimli teknik direktöre hırsız şoku: Evindeki mücevherler ve paralar çalındı

16.10.2025

Fatih Karagümrük'ün deneyimli teknik direktörü Marcel Licka, hırsız şoku yaşadı. Teknik direktörün Sarıyer'deki evi soyuldu. Evde bulunan altın takıları ve parası çalınan Licka, polise başvurdu. Kapıda zorlama olmadığı belirlendiEkol TV'nin haberine göre, Sarıyer’deki evine dönen spor adamı, bin 800 dolar paranın yanı sıra yaklaşık 8 bin euro değerindeki 6 bilezik ve 2 yüzüğün de kaybolduğunu fark etti. Hemen polisi arayarak şikayetçi oldu. Evde parmak izi incelemesi yapılırken, bölgedeki güvenlik kameraları da inceleme altına alındı. Kapıda zorlama izi bulunmadığı, eşyaların dağınık olmadığı belirlendi. Licka ifadesinde kimseyi doğrudan suçlamadığını, ancak şüphelerin temizlik için eve gelen kadın üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

