https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/yargitaydan-kritik-hirsizlik-karari-altinlarin-calinmasindan-guvenlik-firmasi-sorumlu-tutuldu-1098169326.html

Yargıtay'dan kritik hırsızlık kararı: Altınların çalınmasından güvenlik firması sorumlu tutuldu

Yargıtay'dan kritik hırsızlık kararı: Altınların çalınmasından güvenlik firması sorumlu tutuldu

Sputnik Türkiye

Yargıtay, arızalı alarm sistemi nedeniyle oluşan hırsızlıktan güvenlik şirketini sorumlu tuttu. 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T13:08+0300

2025-07-27T13:08+0300

2025-07-27T13:09+0300

türki̇ye

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yargıtay

hırsız

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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Manavgat'ta yaşanan bir hırsızlık nedeniyle açılan tazminat davasında, arızalı alarm sistemi nedeniyle önlenemeyen hırsızlıktan, sistemi kuran şirketin sorumlu olduğuna karar verdi.Hırsızlıktan kim sorumlu?Manavgat'ta yaşayan bir kişi, 23 Kasım 2018'de evine alarm sistemi kurdurdu. 4 gün sonra sistem bozulunca kurulumu yapan şirkete durum birçok kez bildirildi ancak sorun giderilmedi.Evine 17 Nisan 2020'de hırsız giren vatandaşın, 10 bin lira ve 500 gram altını çalındı. Olay esnasında güvenlik sistemi çalışmadığı için hırsızlığın önlenemediğini belirten kişi, Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde şirket aleyhine dava açtı.Şirketin, hırsızlıktan sorumlu olduğunu savunan vatandaş, "ayıplı hizmet" nedeniyle maddi tazminat talebinde bulundu.Şirket davacıyı suçladıDavalı şirket, hırsızlık olayında kusurlarının olmadığını öne sürerek, olaya davacının kendi kusurunun sebebiyet verdiğini belirtti.Davacıyla aralarındaki sözleşmenin sigorta hükmünde olmadığını ve hırsızlık, yangın gibi olaylarda garanti niteliği taşımadığı beyanında bulunan şirket, davanın reddini istedi.'Arızaya rağmen altını evinde tuttu'Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, oluşan zarar ile alarm sisteminin çalışmaması durumunun "illiyet bağı oluşturmadığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.Davacının defalarca müracaat etmesine rağmen şirketin sistemdeki arızayı gidermediğinin anlaşıldığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:İtiraz üzerine dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesine geldi. Bilirkişi raporunda davalı şirketin kusurundan bahsedilse de ihtilafta kusurun yeterli olmadığı kanaatine varan daire, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.'Hırsızlıktan güvenlik firması sorumlu'Temyiz başvurusu üzerine dosyaya bakan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, vatandaşı haklı bularak yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtayın kararında şu değerlendirmeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/tuketici-mahkemesinden-emsal-karar-mobil-bankacilik-dolandiriciliginda-bankayi-kusurlu-buldu-1098110812.html

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yargıtay'dan kritik hırsızlık kararı: altınları çalınmasından güvenlik firması sorumlu tutuldu