Cumhurbaşkanı Yılmaz 2026 bütçesini açıkladı: 16 trilyon 216 milyar gelir, 18 trilyon 929 milyar gider





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde 2026 yılı için Bütçe Kanunu teklifleri hakkında da bilgi verdi. Yılmaz, "2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını öngörmekteyiz" dedi. 2026 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 16 olduğunu belirten Yılmaz, 2025 yılında ekonominin yüzde 3,3 büyümesini bekliyoruz" ifadelerini kullanırken 2026'da ise yüzde 3.8 büyüme beklediklerini açıkladı.2026'da büyüme hedefi yüzde 3.8 Türkiye ekonomisine ilişkin yeni büyüme ve istihdam tahmini rakamlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılında ekonominin yüzde 3,3 oranında büyüdüğünü belirterek, "2025 yılında da ekonomimizin yine yüzde 3,3 büyümesini öngörüyoruz" dedi. Yılmaz, Türkiye'nin orta vadede istikrarlı büyüme performansını sürdüreceğini dile getirirken, "Ilımlı küresel büyüme görünümünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,8 oranında büyümesi beklenmektedir. 2025 yılında milli gelirimizin 62,2 trilyon TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz. 2026'da ise Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 77 trilyon liraya ulaşacak." diye konuştu. 2025 yılında işsizlik oranının yüzde 8,5’e düşeceği, 2026 yılında ise yüzde 8,4’e gerilemesinin beklendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2026 yılı için ihracatta kesintisiz artışı sürdürerek 282 milyar dolar tutarındaki ihracat hedefimizi yakalamayı öngörüyoruz" diye konuştu. 2026 bütçesi açıklandı2026 yılı için Bütçe Kanunu teklifleri hakkında bilgi veren Yılmaz, "2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını öngörmekteyiz" dedi.Yılmaz, 2026 yılı bütçesinde deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira tutarında ödenek öngörüldüğünü, eğitime ise 2026 yılında 1 trilyon 944 milyar lira ödenek ayrıldığını açıkladı. Yılmaz, yükseköğretim kurumları bütçelerini 2026 yılında 651 milyar liraya çıkardıklarını belirtirken, yüzde 15,3 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırdıklarının altını çizdi.2026 yılı bütçesinin yüzde 4,8'ini sosyal yardım ve destekler için ayırdıklarını belirten Yılmaz, bu rakamın 917 milyar lira olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinde 373 milyar lira kaynak öngörüyoruz" dedi.

