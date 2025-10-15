Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi söz konusu değil
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti: Sanığın ceza ehliyeti raporu açıklandı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti: Sanığın ceza ehliyeti raporu açıklandı
İtalyan asıllı Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada, 13 yaşındaki sanık A.Ö. hakkında hazırlanan ceza ehliyeti raporu tamamlandı. Raporda... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 13 yaşındaki A.Ö.'nün ceza ehliyeti raporu açıklandı.9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Kurulu tarafından düzenlenen raporda, sanığın zeka seviyesinin 'donuk normal zeka' düzeyinde olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, 'çocuğu kasten öldürme' suçuna ilişkin fiilleri kavrayabilme ve öngörebilme yeteneğinin gelişmiş olduğu vurgulandı.Raporda, A.Ö.’nün eğitimle kazandırılan donanım düzeyinin yetersiz olduğu, buna karşın suçun hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterli düzeyde geliştiği tespit edildi.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti: Sanığın ceza ehliyeti raporu açıklandı

İtalyan asıllı Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada, 13 yaşındaki sanık A.Ö. hakkında hazırlanan ceza ehliyeti raporu tamamlandı. Raporda sanığın suça ilişkin fiilleri kavrayabilme ve öngörebilme yeteneğinin gelişmiş olduğu belirtildi.
Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 13 yaşındaki A.Ö.'nün ceza ehliyeti raporu açıklandı.
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Kurulu tarafından düzenlenen raporda, sanığın zeka seviyesinin 'donuk normal zeka' düzeyinde olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, 'çocuğu kasten öldürme' suçuna ilişkin fiilleri kavrayabilme ve öngörebilme yeteneğinin gelişmiş olduğu vurgulandı.
Raporda, A.Ö.’nün eğitimle kazandırılan donanım düzeyinin yetersiz olduğu, buna karşın suçun hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterli düzeyde geliştiği tespit edildi.
