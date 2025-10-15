https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/mattia-ahmet-minguzzi-cinayeti-sanigin-ceza-ehliyeti-raporu-aciklandi-1100216372.html

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti: Sanığın ceza ehliyeti raporu açıklandı

İtalyan asıllı Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada, 13 yaşındaki sanık A.Ö. hakkında hazırlanan ceza ehliyeti raporu tamamlandı. Raporda... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 13 yaşındaki A.Ö.'nün ceza ehliyeti raporu açıklandı.9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Kurulu tarafından düzenlenen raporda, sanığın zeka seviyesinin 'donuk normal zeka' düzeyinde olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, 'çocuğu kasten öldürme' suçuna ilişkin fiilleri kavrayabilme ve öngörebilme yeteneğinin gelişmiş olduğu vurgulandı.Raporda, A.Ö.’nün eğitimle kazandırılan donanım düzeyinin yetersiz olduğu, buna karşın suçun hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterli düzeyde geliştiği tespit edildi.

