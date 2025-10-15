https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/mattia-ahmet-minguzzi-cinayeti-sanigin-ceza-ehliyeti-raporu-aciklandi-1100216372.html
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti: Sanığın ceza ehliyeti raporu açıklandı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti: Sanığın ceza ehliyeti raporu açıklandı
Sputnik Türkiye
İtalyan asıllı Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada, 13 yaşındaki sanık A.Ö. hakkında hazırlanan ceza ehliyeti raporu tamamlandı. Raporda... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T19:14+0300
2025-10-15T19:14+0300
2025-10-15T19:14+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
seri cinayet
toplumsal cinayet
polis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094439664_0:234:1235:928_1920x0_80_0_0_25d787ec53203b8545c8dff0fedfd461.jpg
Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 13 yaşındaki A.Ö.'nün ceza ehliyeti raporu açıklandı.9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Kurulu tarafından düzenlenen raporda, sanığın zeka seviyesinin 'donuk normal zeka' düzeyinde olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, 'çocuğu kasten öldürme' suçuna ilişkin fiilleri kavrayabilme ve öngörebilme yeteneğinin gelişmiş olduğu vurgulandı.Raporda, A.Ö.’nün eğitimle kazandırılan donanım düzeyinin yetersiz olduğu, buna karşın suçun hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterli düzeyde geliştiği tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/minguzzi-cinayetine-iliskin-davada-katile-engelli-raporu-verildi-iddiasi-yalanlandi-1099886279.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094439664_0:118:1235:1044_1920x0_80_0_0_f9367c92db44d2a9ea157af147f82b7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mattia ahmet minguzzi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, seri cinayet, toplumsal cinayet, polis
mattia ahmet minguzzi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, seri cinayet, toplumsal cinayet, polis
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti: Sanığın ceza ehliyeti raporu açıklandı
İtalyan asıllı Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada, 13 yaşındaki sanık A.Ö. hakkında hazırlanan ceza ehliyeti raporu tamamlandı. Raporda sanığın suça ilişkin fiilleri kavrayabilme ve öngörebilme yeteneğinin gelişmiş olduğu belirtildi.
Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 13 yaşındaki A.Ö.'nün ceza ehliyeti raporu açıklandı.
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Kurulu tarafından düzenlenen raporda, sanığın zeka seviyesinin 'donuk normal zeka' düzeyinde olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, 'çocuğu kasten öldürme' suçuna ilişkin fiilleri kavrayabilme ve öngörebilme yeteneğinin gelişmiş olduğu vurgulandı.
Raporda, A.Ö.’nün eğitimle kazandırılan donanım düzeyinin yetersiz olduğu, buna karşın suçun hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterli düzeyde geliştiği tespit edildi.