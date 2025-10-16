Atatürk’ün hayatını kurtaran saatin izi sürülüyor: Türkiye'ye getirilmek isteniyor

Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/ataturkun-hayatini-kurtaran-saatin-izi-suruluyor-turkiyeye-getirilmek-isteniyor-1100232244.html
Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda hayatını kurtaran cep saati yeniden gündemde. İTO Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu ve TÜSAD Başkanı Ahmet Kadri... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu, Atatürk’ün Çanakkale Savaşı sırasında göğsünde taşıdığı cep saatinin izini sürmek için çalışma başlattı. Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) Başkanı Ahmet Kadri Aydın ile birlikte yürütülen proje kapsamında, saatin Amerika’da bulunduğu düşünülüyor.Saati Türkiye’ye getirmek i̇stiyorlarPosta yazarı Mustafa Bakacak’ın yazısında, "Mustafa Kemal Atatürk’ü Çanakkale Savaşları sırasında 10 Ağustos 1915 tarihinde ölümden kurtardığı bilinen göğsündeki cep saatinin de izini sürecekler. Amerika’da olduğu düşünülen bu saat için girişimlerde bulunacaklar. Gündoğdu, World Watch Day Derneği ile de işbirliği yaparak saati bulup Türkiye’ye Türk halkına armağan etmek istiyor" ifadelerine yer verdi.Dünya saatçilik günü Türkiye’den doğduDr. Gündoğdu’nun önerisiyle 10 Ekim “Dünya Saatçilik Günü” olarak ilan edildi. Öneri önce İTO Meclisi tarafından kabul edildi, ardından Nisan 2025’te İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen saatçilik fuarında uluslararası düzeyde onaylandı. World Watch Day organizasyonu, her yıl 10 Ekim’de bu günün kutlanacağını açıkladı.
13:03 16.10.2025
© AAMustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda hayatını kurtaran cep saati yeniden gündemde. İTO Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu ve TÜSAD Başkanı Ahmet Kadri Aydın, saatin Amerika’da bulunduğunu değerlendirerek, tarihi eserin Türkiye’ye kazandırılması için girişim başlatıyor.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu, Atatürk’ün Çanakkale Savaşı sırasında göğsünde taşıdığı cep saatinin izini sürmek için çalışma başlattı. Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) Başkanı Ahmet Kadri Aydın ile birlikte yürütülen proje kapsamında, saatin Amerika’da bulunduğu düşünülüyor.

Saati Türkiye’ye getirmek i̇stiyorlar

Posta yazarı Mustafa Bakacak’ın yazısında, "Mustafa Kemal Atatürk’ü Çanakkale Savaşları sırasında 10 Ağustos 1915 tarihinde ölümden kurtardığı bilinen göğsündeki cep saatinin de izini sürecekler. Amerika’da olduğu düşünülen bu saat için girişimlerde bulunacaklar. Gündoğdu, World Watch Day Derneği ile de işbirliği yaparak saati bulup Türkiye’ye Türk halkına armağan etmek istiyor" ifadelerine yer verdi.

Dünya saatçilik günü Türkiye’den doğdu

Dr. Gündoğdu’nun önerisiyle 10 Ekim “Dünya Saatçilik Günü” olarak ilan edildi. Öneri önce İTO Meclisi tarafından kabul edildi, ardından Nisan 2025’te İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen saatçilik fuarında uluslararası düzeyde onaylandı. World Watch Day organizasyonu, her yıl 10 Ekim’de bu günün kutlanacağını açıkladı.
