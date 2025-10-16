https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/ataturkun-hayatini-kurtaran-saatin-izi-suruluyor-turkiyeye-getirilmek-isteniyor-1100232244.html
Atatürk’ün hayatını kurtaran saatin izi sürülüyor: Türkiye'ye getirilmek isteniyor
Atatürk’ün hayatını kurtaran saatin izi sürülüyor: Türkiye'ye getirilmek isteniyor
Sputnik Türkiye
Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda hayatını kurtaran cep saati yeniden gündemde. İTO Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu ve TÜSAD Başkanı Ahmet Kadri... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T13:03+0300
2025-10-16T13:03+0300
2025-10-16T13:03+0300
türki̇ye
atatürk
saat
i̇stanbul ticaret odası (i̇to)
türkiye solunum araştırmaları derneği (tüsad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100233115_0:96:1120:726_1920x0_80_0_0_646a97c01b17eb9fe869fc44de7b788a.jpg
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu, Atatürk’ün Çanakkale Savaşı sırasında göğsünde taşıdığı cep saatinin izini sürmek için çalışma başlattı. Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) Başkanı Ahmet Kadri Aydın ile birlikte yürütülen proje kapsamında, saatin Amerika’da bulunduğu düşünülüyor.Saati Türkiye’ye getirmek i̇stiyorlarPosta yazarı Mustafa Bakacak’ın yazısında, "Mustafa Kemal Atatürk’ü Çanakkale Savaşları sırasında 10 Ağustos 1915 tarihinde ölümden kurtardığı bilinen göğsündeki cep saatinin de izini sürecekler. Amerika’da olduğu düşünülen bu saat için girişimlerde bulunacaklar. Gündoğdu, World Watch Day Derneği ile de işbirliği yaparak saati bulup Türkiye’ye Türk halkına armağan etmek istiyor" ifadelerine yer verdi.Dünya saatçilik günü Türkiye’den doğduDr. Gündoğdu’nun önerisiyle 10 Ekim “Dünya Saatçilik Günü” olarak ilan edildi. Öneri önce İTO Meclisi tarafından kabul edildi, ardından Nisan 2025’te İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen saatçilik fuarında uluslararası düzeyde onaylandı. World Watch Day organizasyonu, her yıl 10 Ekim’de bu günün kutlanacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/7-ilde-es-zamanli-deprem-tatbikati-yapilacak-tarih-duyuruldu-1100226365.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100233115_0:0:1120:841_1920x0_80_0_0_96fba3574b0107ed92bf5f51edc7de81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
atatürk, saat, i̇stanbul ticaret odası (i̇to), türkiye solunum araştırmaları derneği (tüsad)
atatürk, saat, i̇stanbul ticaret odası (i̇to), türkiye solunum araştırmaları derneği (tüsad)
Atatürk’ün hayatını kurtaran saatin izi sürülüyor: Türkiye'ye getirilmek isteniyor
Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda hayatını kurtaran cep saati yeniden gündemde. İTO Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu ve TÜSAD Başkanı Ahmet Kadri Aydın, saatin Amerika’da bulunduğunu değerlendirerek, tarihi eserin Türkiye’ye kazandırılması için girişim başlatıyor.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu, Atatürk’ün Çanakkale Savaşı sırasında göğsünde taşıdığı cep saatinin izini sürmek için çalışma başlattı. Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) Başkanı Ahmet Kadri Aydın ile birlikte yürütülen proje kapsamında, saatin Amerika’da bulunduğu düşünülüyor.
Saati Türkiye’ye getirmek i̇stiyorlar
Posta yazarı Mustafa Bakacak’ın yazısında, "Mustafa Kemal Atatürk’ü Çanakkale Savaşları sırasında 10 Ağustos 1915 tarihinde ölümden kurtardığı bilinen göğsündeki cep saatinin de izini sürecekler. Amerika’da olduğu düşünülen bu saat için girişimlerde bulunacaklar. Gündoğdu, World Watch Day Derneği ile de işbirliği yaparak saati bulup Türkiye’ye Türk halkına armağan etmek istiyor" ifadelerine yer verdi.
Dünya saatçilik günü Türkiye’den doğdu
Dr. Gündoğdu’nun önerisiyle 10 Ekim “Dünya Saatçilik Günü” olarak ilan edildi. Öneri önce İTO Meclisi tarafından kabul edildi, ardından Nisan 2025’te İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen saatçilik fuarında uluslararası düzeyde onaylandı. World Watch Day organizasyonu, her yıl 10 Ekim’de bu günün kutlanacağını açıkladı.