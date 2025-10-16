https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/ataturkun-hayatini-kurtaran-saatin-izi-suruluyor-turkiyeye-getirilmek-isteniyor-1100232244.html

Atatürk’ün hayatını kurtaran saatin izi sürülüyor: Türkiye'ye getirilmek isteniyor

Atatürk’ün hayatını kurtaran saatin izi sürülüyor: Türkiye'ye getirilmek isteniyor

Sputnik Türkiye

Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda hayatını kurtaran cep saati yeniden gündemde. İTO Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu ve TÜSAD Başkanı Ahmet Kadri... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-16T13:03+0300

2025-10-16T13:03+0300

2025-10-16T13:03+0300

türki̇ye

atatürk

saat

i̇stanbul ticaret odası (i̇to)

türkiye solunum araştırmaları derneği (tüsad)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100233115_0:96:1120:726_1920x0_80_0_0_646a97c01b17eb9fe869fc44de7b788a.jpg

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu, Atatürk’ün Çanakkale Savaşı sırasında göğsünde taşıdığı cep saatinin izini sürmek için çalışma başlattı. Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) Başkanı Ahmet Kadri Aydın ile birlikte yürütülen proje kapsamında, saatin Amerika’da bulunduğu düşünülüyor.Saati Türkiye’ye getirmek i̇stiyorlarPosta yazarı Mustafa Bakacak’ın yazısında, "Mustafa Kemal Atatürk’ü Çanakkale Savaşları sırasında 10 Ağustos 1915 tarihinde ölümden kurtardığı bilinen göğsündeki cep saatinin de izini sürecekler. Amerika’da olduğu düşünülen bu saat için girişimlerde bulunacaklar. Gündoğdu, World Watch Day Derneği ile de işbirliği yaparak saati bulup Türkiye’ye Türk halkına armağan etmek istiyor" ifadelerine yer verdi.Dünya saatçilik günü Türkiye’den doğduDr. Gündoğdu’nun önerisiyle 10 Ekim “Dünya Saatçilik Günü” olarak ilan edildi. Öneri önce İTO Meclisi tarafından kabul edildi, ardından Nisan 2025’te İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen saatçilik fuarında uluslararası düzeyde onaylandı. World Watch Day organizasyonu, her yıl 10 Ekim’de bu günün kutlanacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/7-ilde-es-zamanli-deprem-tatbikati-yapilacak-tarih-duyuruldu-1100226365.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atatürk, saat, i̇stanbul ticaret odası (i̇to), türkiye solunum araştırmaları derneği (tüsad)