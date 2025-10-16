https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/7-ilde-es-zamanli-deprem-tatbikati-yapilacak-tarih-duyuruldu-1100226365.html

7 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı yapılacak: Tarih duyuruldu

7 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı yapılacak: Tarih duyuruldu

Sputnik Türkiye

AFAD, olası Marmara depremine hazırlık kapsamında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ulusal deprem tatbikatı düzenliyor. 26 Kasım 2025 Çarşamba... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-16T09:36+0300

2025-10-16T09:36+0300

2025-10-16T09:36+0300

türki̇ye

deprem

tatbikat

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100226665_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_81a8ce6adc8b4f227db1ce467d704db6.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde afet farkındalığını artırmak amacıyla önemli bir adım daha atıyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bu yılın en kapsamlı ulusal deprem tatbikatı, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.30’da gerçekleştirilecek.Tatbikat, Marmara Bölgesi’nde yer alan 7 ilde eş zamanlı olarak yapılacak. Tatbikat sırasında, sirenlerin çalmasının ardından tüm katılımcılar 45 saniye boyunca “ÇÖK – KAPAN – TUTUN” hareketini yapacak.Tatbikatın ikinci aşamasında ise “Bina Tahliye Uygulaması” gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/sigaraya-yeni-zam-fiyatlar-degisti-en-ucuz-ve-pahali-sigara-ne-kadar-oldu-1100225762.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, tatbikat, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)