7 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı yapılacak: Tarih duyuruldu
7 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı yapılacak: Tarih duyuruldu
AFAD, olası Marmara depremine hazırlık kapsamında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ulusal deprem tatbikatı düzenliyor. 26 Kasım 2025 Çarşamba
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde afet farkındalığını artırmak amacıyla önemli bir adım daha atıyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bu yılın en kapsamlı ulusal deprem tatbikatı, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.30’da gerçekleştirilecek.Tatbikat, Marmara Bölgesi’nde yer alan 7 ilde eş zamanlı olarak yapılacak. Tatbikat sırasında, sirenlerin çalmasının ardından tüm katılımcılar 45 saniye boyunca “ÇÖK – KAPAN – TUTUN” hareketini yapacak.Tatbikatın ikinci aşamasında ise “Bina Tahliye Uygulaması” gerçekleştirilecek.
7 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı yapılacak: Tarih duyuruldu

Abone ol
AFAD, olası Marmara depremine hazırlık kapsamında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ulusal deprem tatbikatı düzenliyor. 26 Kasım 2025 Çarşamba günü 7 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı yapılacak.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde afet farkındalığını artırmak amacıyla önemli bir adım daha atıyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bu yılın en kapsamlı ulusal deprem tatbikatı, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.30’da gerçekleştirilecek.
Tatbikat, Marmara Bölgesi’nde yer alan 7 ilde eş zamanlı olarak yapılacak. Tatbikat sırasında, sirenlerin çalmasının ardından tüm katılımcılar 45 saniye boyunca “ÇÖK – KAPAN – TUTUN” hareketini yapacak.
Tatbikatın ikinci aşamasında ise “Bina Tahliye Uygulaması” gerçekleştirilecek.
