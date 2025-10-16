https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/astral-seyahat-aciklamalariyla-gundeme-gelen-yusuf-guneyden-turkiyeyi-terk-etme-karari-temelli-1100227106.html
Astral seyahat açıklamalarıyla gündeme gelen Yusuf Güney'den Türkiye'yi terk etme kararı: 'Temelli gidiyorum'
10:07 16.10.2025 (güncellendi: 10:14 16.10.2025)
Astral seyahat iddiaları ve sıra dışı açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Yusuf Güney, Türkiye’den ayrılma kararı aldığını açıkladı. SnobMagazin’e konuşan Güney, “Temelli olarak İngiltere’ye dönüyorum. Beni ülkeme küstürdüler” ifadelerini kullandı.
Sanatçı, uzun süredir Türkiye’de yaşadığı maddi ve manevi zorluklardan bahsediyordu. Yeni kararıyla birlikte İngiltere’ye kesin dönüş yapacağını duyurdu.
Astral seyahat açıklamaları gündem olmuştu
Güney, geçtiğimiz aylarda yaptığı astral seyahat açıklamalarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
Güney, uzaylılarla tanıştığını da öne sürerek “Bazı şeyleri anlatamıyorum, başım farklı bir tehlikeye girer” dedi. Daha önce astral seyahat yaptığını da açıklayan sanatçı, “Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz” demişti.
Ünlü şarkıcı, “Çok büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Dünyalar arasında savaş. Şu an Amerika'da neden bu kadar UFO olayları patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yeraltında yaşayanlar var” sözleriyle dikkat çekmişti.