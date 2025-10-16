https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/2026-yili-butce-taslaginda-gelir-vergisi-kaleminde-artis-sinyali-1100232057.html

2026 yılı bütçe taslağında ‘gelir vergisi’ kaleminde artış sinyali

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından 2026 yılı merkezi bütçe taslağı hazırlandı. Bütçe taslağına göre yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar olması bekleniyor.Geçtiğimiz yıl 2025 yılı bütçe taslağından giderler 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olarak öngörülmüştü. Geçen yıla oranla yeni bütçe taslağında giderlerde 4 trilyon 198 milyar, gelirlerde 3 trilyon 800 milyar artış öngörüldü.Vergilerde en önemli artış gelir vergisinde2026 yılı bütçe taslağının gelir kalemlerinde geçen yıla oranla en önemli artış oranı gelir vergisinde bekleniyor. 2025 bütçe taslağında 2 trilyon 130 milyar lira olarak görülen gelir vergisi gelirinin 2026 yılında 3 trilyon 517 milyar olması bekleniyor. Bu artışta gelir vergisine yönelik yeni alınan önlemlerin etkili olması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta yaptığı açıklamada “Yüksek gelir grubundan olan bazı mesleklerin, düşük gelir beyan ettiğinin tespit edildiğini” açıklamıştı.

