https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/2026-yili-butce-taslaginda-gelir-vergisi-kaleminde-artis-sinyali-1100232057.html
2026 yılı bütçe taslağında ‘gelir vergisi’ kaleminde artış sinyali
2026 yılı bütçe taslağında ‘gelir vergisi’ kaleminde artış sinyali
Sputnik Türkiye
2026 yılı bütçe taslağı açıklandı. Taslağa göre 2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar olarak... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T12:25+0300
2025-10-16T12:25+0300
2025-10-16T12:25+0300
ekonomi̇
cevdet yılmaz
mehmet şimşek
hazine
vergi
bütçe
bütçe görüşmeleri
bütçe teklifi
bütçe açığı
tbmm plan ve bütçe komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091521809_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_380278e7e7443856e38fba58a882a92b.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından 2026 yılı merkezi bütçe taslağı hazırlandı. Bütçe taslağına göre yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar olması bekleniyor.Geçtiğimiz yıl 2025 yılı bütçe taslağından giderler 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olarak öngörülmüştü. Geçen yıla oranla yeni bütçe taslağında giderlerde 4 trilyon 198 milyar, gelirlerde 3 trilyon 800 milyar artış öngörüldü.Vergilerde en önemli artış gelir vergisinde2026 yılı bütçe taslağının gelir kalemlerinde geçen yıla oranla en önemli artış oranı gelir vergisinde bekleniyor. 2025 bütçe taslağında 2 trilyon 130 milyar lira olarak görülen gelir vergisi gelirinin 2026 yılında 3 trilyon 517 milyar olması bekleniyor. Bu artışta gelir vergisine yönelik yeni alınan önlemlerin etkili olması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta yaptığı açıklamada “Yüksek gelir grubundan olan bazı mesleklerin, düşük gelir beyan ettiğinin tespit edildiğini” açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/cumhurbaskani-yilmaz-2026-butcesini-acikladi-16-trilyon-216-milyar-gelir-18-trilyon-929-milyar-1100229487.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091521809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08f2b3e2eec627cc2c3a361199529ddb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
cevdet yılmaz, mehmet şimşek, hazine, vergi, bütçe, bütçe görüşmeleri, bütçe teklifi, bütçe açığı, tbmm plan ve bütçe komisyonu, bütçe fazlası, bütçe geliri
cevdet yılmaz, mehmet şimşek, hazine, vergi, bütçe, bütçe görüşmeleri, bütçe teklifi, bütçe açığı, tbmm plan ve bütçe komisyonu, bütçe fazlası, bütçe geliri
2026 yılı bütçe taslağında ‘gelir vergisi’ kaleminde artış sinyali
2026 yılı bütçe taslağı açıklandı. Taslağa göre 2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar olarak açıklandı. Bütçenin gelir kalemlerinde en büyük artış gelir vergisi kaleminde oldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından 2026 yılı merkezi bütçe taslağı hazırlandı. Bütçe taslağına göre yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar olması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl 2025 yılı bütçe taslağından giderler 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olarak öngörülmüştü. Geçen yıla oranla yeni bütçe taslağında giderlerde 4 trilyon 198 milyar, gelirlerde 3 trilyon 800 milyar artış öngörüldü.
Bütçe gelirlerinin alt kalemleri şu şekilde:
Gelir Vergisi 3 trilyon 517 milyar lira,
Kurumlar Vergisi 1 trilyon 613 milyar lira,
Özel Tüketim Vergisi 2 trilyon 532 milyar lira,
Katma Değer Vergisi 3 trilyon 993 milyar lira,
Diğer Vergi Gelirleri 2 trilyon 128 milyar lira,
Vergi Dışı Gelirler ise 2 trilyon 433 milyar liradır.
Vergilerde en önemli artış gelir vergisinde
2026 yılı bütçe taslağının gelir kalemlerinde geçen yıla oranla en önemli artış oranı gelir vergisinde bekleniyor. 2025
bütçe taslağında 2 trilyon 130 milyar lira
olarak görülen gelir vergisi gelirinin 2026 yılında 3 trilyon 517 milyar
olması bekleniyor. Bu artışta gelir vergisine yönelik yeni alınan önlemlerin etkili olması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
geçen hafta yaptığı açıklamada “Yüksek gelir grubundan olan bazı mesleklerin, düşük gelir beyan ettiğinin tespit edildiğini” açıklamıştı.