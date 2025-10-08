Cristiano Ronaldo futbol tarihine geçti: Dünyanın ilk milyarder futbolcusu oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/cristiano-ronaldo-futbol-tarihine-gecti-dunyanin-ilk-milyarder-futbolcusu-oldu-1100015087.html
Cristiano Ronaldo, 40 yaşında 1,4 milyar dolarlık net servetiyle futbol tarihine geçti. Bloomberg Milyarderler Endeksi, Portekizli yıldızın dünyanın ilk milyarder futbolcusu olduğunu açıkladı.Servetinin ana kaynağı Al-Nassr sözleşmesiRonaldo’nun servetinin en büyük bölümünü, kariyerinin son yıllarında transfer olduğu Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’dan aldığı maaş oluşturuyor. 2023’te imzaladığı sözleşme kapsamında Ronaldo, yıllık yaklaşık 200 milyon dolar vergiden muaf maaş ve ikramiye geliri elde ediyor. Ayrıca 30 milyon dolarlık imza bonusu da kazandı.Sponsorluk anlaşmaları servetine servet kattıRonaldo, sahadaki başarısının yanı sıra sponsorluk gelirleriyle de büyük kazanç sağladı. Nike ile on yıllık 18 milyon dolarlık yıllık anlaşma yapan yıldız futbolcu, Armani ve Castrol gibi markalarla da iş birliklerine imza attı. Bu anlaşmaların toplamı, Ronaldo’nun net servetine 175 milyon doların üzerinde katkı sağladı.Kariyerinde 550 milyon dolar maaş kazandıRonaldo, 2002–2023 yılları arasında profesyonel kariyerinden 550 milyon doların üzerinde maaş elde etti. Bu rakam, onu futbol tarihinin en çok kazanan oyuncusu yaptı. Real Madrid, Juventus ve Manchester United gibi dev kulüplerle geçirdiği yıllar, Ronaldo’nun servetini katlayan dönüm noktaları oldu.Yatırımlarını ülkesine yönlendirdiPortekizli yıldız, yatırım konusunda eski bir İsviçre bankacısı olan Marques’ten danışmanlık alıyor. Marques’in yönettiği yatırım şirketi, 2018’den bu yana 1.4 milyar euroluk varlık portföyü oluşturdu. Ronaldo ise öncelikli olarak Portekiz’deki girişimlere yatırım yapıyor.Uzun süredir yakın dostu olan Miguel Santos ile birlikte 2024 yılında Lisboa Racket Center’ı satın alan Ronaldo, ayrıca CR7 markası, otel zinciri, spor salonları ve medya yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ancak bu girişimler, servetinin ana kaynağını oluşturmuyor.Messi ikinci sırada kaldıBloomberg’in verilerine göre, Ronaldo’ya en yakın isim Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca 600 milyon doların üzerinde maaş geliri elde etti. Inter Miami ile yıllık 20 milyon dolar garantili maaş alan Messi, ayrıca Apple ile gelir paylaşımı anlaşması da yaptı. Ancak Messi’nin kazancı, aynı dönemde Ronaldo’nun gelirinin yalnızca onda biri düzeyinde kaldı.
