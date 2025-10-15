https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/yemek-uygulamasini-dolandirdi-2-yil-boyunca-bedava-yemek-yedi-1100214818.html

Yemek uygulamasını dolandırdı: 2 yıl boyunca bedava yemek yedi

Yemek uygulamasını dolandırdı: 2 yıl boyunca bedava yemek yedi

38 yaşındaki Takuya Higashimoto, bir yemek sipariş uygulamasının açığını kullanarak iki yıl boyunca binden fazla ücretsiz yemek sipariş etti. Şirketin... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

Japonya’nın Nagoya kentinde yaşayan Takuya Higashimoto isimli adam, bir yemek uygulamasını dolandırdı.Uzun süredir işsiz olduğu belirtilen Higashimoto’nun, uygulama üzerinden sipariş verdiği yemekleri teslim aldıktan sonra “yemek gelmedi” diyerek iade talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Bu yöntemi iki yıl boyunca kullanan 38 yaşındaki adam toplam bin 95 siparişin ücretini geri aldı. Yetkililer, şüphelinin tespit edilmemek için 124 farklı sahte hesap açtığını, bu hesapları yanlış adresler ve sahte kimlik bilgileriyle oluşturduğunu belirtti. Higashimoto’nun, hesap açarken ön ödemeli cep telefonu kartları kullandığı ve kısa süre içinde iptal ederek izini kaybettirdiği ifade edildi.Polis sorgusunda suçunu itiraf eden Higashimoto, “Başta sadece denemek istedim ama kazandıkça duramadım” dedi. Şirketin zararının ise 24 bin dolardan fazla (yaklaşık 1 milyon TL) olduğu belirtildi.

