https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/hazir-yemek-sektorune-hayalet-ve-uydu-mutfak-geliyor-3-ogun-yemek-aylik-18-bin-tl-olacak-1098962494.html

Hazır yemek sektörüne hayalet ve uydu mutfak geliyor: 3 öğün yemek aylık 18 bin TL olacak

Hazır yemek sektörüne hayalet ve uydu mutfak geliyor: 3 öğün yemek aylık 18 bin TL olacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Hizmetler Meclisi ve Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, hazır yemek... 31.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-31T16:51+0300

2025-08-31T16:51+0300

2025-08-31T16:51+0300

türki̇ye

hazır

yemek

yemek kartı

yemek odası

yemek programı

yemek bağışı

emekli

emekli maaşı

en düşük emekli maaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098961771_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ded88707d4b5782794400fe66ef5642e.jpg

YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, hazır gıda sektöründe hayalet ve uydu mutfak gelişmelerini duyurdu.Hayalet mutfaklarla ilgili yeni bir uygulama geliştirdiklerini açıklayan Bozdağ, ''Geliştireceğimiz uygulamayla uzaktan bir tıkla, toplu yemek sipariş verilebilecek. Nasıl uzaktan taksi çağrılabiliyor, ev kiralanabiliyorsa, uygulama üzerinden bize de ulaşabilecekler. Bunu Türkiye'ye ve dünyaya yaymayı planlıyoruz'' dedi.Bozdağ, ayrıca emeklilere yönelik 'uydu mutfak' projesini tanıtarak, çevresinde kurulan uydu kentlerde mutfaklar aracılığıyla aylık kişi başı yaklaşık 18 bin liraya üç öğün yemek sunmayı planladıklarını ifade etti. Projeyle hem enflasyonla mücadeleye katkı sağlanacağı hem de emeklilerin yaşamının kolaylaşacağı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/yemek-kartlari-markette-gecerli-mi-prim-kesintisi-olacak-mi-danistay-tartismalara-son-noktayi-koydu-1096965826.html

türki̇ye

hazır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hazır, yemek, yemek kartı, yemek odası, yemek programı, yemek bağışı, emekli, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda yardımı, gıda ürünü, gıda krizi