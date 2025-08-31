https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/hazir-yemek-sektorune-hayalet-ve-uydu-mutfak-geliyor-3-ogun-yemek-aylik-18-bin-tl-olacak-1098962494.html
Hazır yemek sektörüne hayalet ve uydu mutfak geliyor: 3 öğün yemek aylık 18 bin TL olacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Hizmetler Meclisi ve Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, hazır yemek... 31.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-31T16:51+0300
2025-08-31T16:51+0300
2025-08-31T16:51+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098961771_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ded88707d4b5782794400fe66ef5642e.jpg
YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, hazır gıda sektöründe hayalet ve uydu mutfak gelişmelerini duyurdu.Hayalet mutfaklarla ilgili yeni bir uygulama geliştirdiklerini açıklayan Bozdağ, ''Geliştireceğimiz uygulamayla uzaktan bir tıkla, toplu yemek sipariş verilebilecek. Nasıl uzaktan taksi çağrılabiliyor, ev kiralanabiliyorsa, uygulama üzerinden bize de ulaşabilecekler. Bunu Türkiye'ye ve dünyaya yaymayı planlıyoruz'' dedi.Bozdağ, ayrıca emeklilere yönelik 'uydu mutfak' projesini tanıtarak, çevresinde kurulan uydu kentlerde mutfaklar aracılığıyla aylık kişi başı yaklaşık 18 bin liraya üç öğün yemek sunmayı planladıklarını ifade etti. Projeyle hem enflasyonla mücadeleye katkı sağlanacağı hem de emeklilerin yaşamının kolaylaşacağı vurgulandı.
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098961771_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4e3bb0070a7b03e1b5d0868adcd1af0e.jpg
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Hizmetler Meclisi ve Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, hazır yemek sektörü için hayalet ve uydu mutfak projeleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bozdağ, projeyle emeklilere aylık kişi başı 18 bin liraya üç öğün yemek sunulacağını belirtti.
YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, hazır gıda sektöründe hayalet ve uydu mutfak gelişmelerini duyurdu.
Hayalet mutfaklarla ilgili yeni bir uygulama geliştirdiklerini açıklayan Bozdağ, ''Geliştireceğimiz uygulamayla uzaktan bir tıkla, toplu yemek sipariş verilebilecek. Nasıl uzaktan taksi çağrılabiliyor, ev kiralanabiliyorsa, uygulama üzerinden bize de ulaşabilecekler. Bunu Türkiye'ye ve dünyaya yaymayı planlıyoruz'' dedi.
Bozdağ, ayrıca emeklilere yönelik 'uydu mutfak' projesini tanıtarak, çevresinde kurulan uydu kentlerde mutfaklar aracılığıyla aylık kişi başı yaklaşık 18 bin liraya üç öğün yemek sunmayı planladıklarını ifade etti.
Projeyle hem enflasyonla mücadeleye katkı sağlanacağı hem de emeklilerin yaşamının kolaylaşacağı vurgulandı.