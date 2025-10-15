Witkoff iddiaları yanıtladı: 'Trump yönetiminden ayrılıyor'

"Bu haber yüzde 100 sahte haber ve derhal geri çekilmeli. Bu sözde 'muhabirlerin' bu kadar gülünç saçmalıkları nereden uydurduklarını sık sık merak ediyorum. Barış sürecine her zamankinden daha fazla dahil oldum ve ABD Başkanı'na gururla hizmet etmeye devam ediyorum!"