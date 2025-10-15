Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/witkoff-iddialari-yanitladi-trump-yonetiminden-ayriliyor-1100218470.html
Witkoff iddiaları yanıtladı: 'Trump yönetiminden ayrılıyor'
Witkoff iddiaları yanıtladı: 'Trump yönetiminden ayrılıyor'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Özel Temsilcisi Witkoff, kendisi hakkında çıkan 'Trump yönetiminden ayrılacak' iddialarını yanıtlayarak, gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T21:13+0300
2025-10-15T21:14+0300
dünya
haberler
abd
steve witkoff
abd
i̇srail
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095308458_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5ebb3163454b69d304cb75070ae86af6.jpg
ABD'nin başkanlık özel temsilcisi Steve Witkoff, İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasının ardından kendi işine odaklanmak için mevcut yönetimden ayrılmayı planladığı yönündeki haberleri yalanladı.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Witkoff, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/beyaz-saray-trump-ve-si-cinping-guclu-iliskilerini-surduruyor-1100217574.html
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095308458_44:0:1823:1334_1920x0_80_0_0_4f0a6ab26df381bb09022a9a2ab5a847.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, abd, steve witkoff, abd, i̇srail, hamas
haberler, abd, steve witkoff, abd, i̇srail, hamas

Witkoff iddiaları yanıtladı: 'Trump yönetiminden ayrılıyor'

21:13 15.10.2025 (güncellendi: 21:14 15.10.2025)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinSteven Witkoff, enviado especial de EEUU para Oriente Medio
Steven Witkoff, enviado especial de EEUU para Oriente Medio - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Abone ol
ABD Başkanı Özel Temsilcisi Witkoff, kendisi hakkında çıkan 'Trump yönetiminden ayrılacak' iddialarını yanıtlayarak, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
ABD'nin başkanlık özel temsilcisi Steve Witkoff, İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasının ardından kendi işine odaklanmak için mevcut yönetimden ayrılmayı planladığı yönündeki haberleri yalanladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Witkoff, şu ifadeleri kullandı:
"Bu haber yüzde 100 sahte haber ve derhal geri çekilmeli. Bu sözde 'muhabirlerin' bu kadar gülünç saçmalıkları nereden uydurduklarını sık sık merak ediyorum. Barış sürecine her zamankinden daha fazla dahil oldum ve ABD Başkanı'na gururla hizmet etmeye devam ediyorum!"
Donald Trump-Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
DÜNYA
Beyaz Saray: Trump ve Şi Cinping güçlü ilişkilerini sürdürüyor
20:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала