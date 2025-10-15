https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/witkoff-iddialari-yanitladi-trump-yonetiminden-ayriliyor-1100218470.html
Witkoff iddiaları yanıtladı: 'Trump yönetiminden ayrılıyor'
Witkoff iddiaları yanıtladı: 'Trump yönetiminden ayrılıyor'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Özel Temsilcisi Witkoff, kendisi hakkında çıkan 'Trump yönetiminden ayrılacak' iddialarını yanıtlayarak, gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T21:13+0300
2025-10-15T21:13+0300
2025-10-15T21:14+0300
dünya
haberler
abd
steve witkoff
abd
i̇srail
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095308458_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5ebb3163454b69d304cb75070ae86af6.jpg
ABD'nin başkanlık özel temsilcisi Steve Witkoff, İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasının ardından kendi işine odaklanmak için mevcut yönetimden ayrılmayı planladığı yönündeki haberleri yalanladı.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Witkoff, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/beyaz-saray-trump-ve-si-cinping-guclu-iliskilerini-surduruyor-1100217574.html
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095308458_44:0:1823:1334_1920x0_80_0_0_4f0a6ab26df381bb09022a9a2ab5a847.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, abd, steve witkoff, abd, i̇srail, hamas
haberler, abd, steve witkoff, abd, i̇srail, hamas
Witkoff iddiaları yanıtladı: 'Trump yönetiminden ayrılıyor'
21:13 15.10.2025 (güncellendi: 21:14 15.10.2025)
ABD Başkanı Özel Temsilcisi Witkoff, kendisi hakkında çıkan 'Trump yönetiminden ayrılacak' iddialarını yanıtlayarak, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
ABD'nin başkanlık özel temsilcisi Steve Witkoff, İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasının ardından kendi işine odaklanmak için mevcut yönetimden ayrılmayı planladığı yönündeki haberleri yalanladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Witkoff, şu ifadeleri kullandı:
"Bu haber yüzde 100 sahte haber ve derhal geri çekilmeli. Bu sözde 'muhabirlerin' bu kadar gülünç saçmalıkları nereden uydurduklarını sık sık merak ediyorum. Barış sürecine her zamankinden daha fazla dahil oldum ve ABD Başkanı'na gururla hizmet etmeye devam ediyorum!"