https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/beyaz-saray-trump-ve-si-cinping-guclu-iliskilerini-surduruyor-1100217574.html

Beyaz Saray: Trump ve Şi Cinping güçlü ilişkilerini sürdürüyor

Beyaz Saray: Trump ve Şi Cinping güçlü ilişkilerini sürdürüyor

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Hassett, ABD Başkanı Trump ile Çin lideri Şi'nin, nadir toprak elementleri etrafında tırmanan gerilime rağmen güçlü... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-15T20:03+0300

2025-10-15T20:03+0300

2025-10-15T20:03+0300

dünya

abd

donald trump

çin

çin devlet başkanı şi cinping

şi cinping

ilişki

kevin hassett

kevin hasset

pekin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100217399_0:0:1068:602_1920x0_80_0_0_b3330757d99f8b87cb10146452e77064.png

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Halk Cumhuriyeti lideri Şi Cinping’in, nadir toprak elementleri etrafında tırmanan gerilime rağmen güçlü ilişkilerini sürdürdüklerini ifade etti.Hassett konuşmasında, “Başkan Şi ve Başkan Trump güçlü ilişkilerini sürdürüyor. Bizlerin de Çinli meslektaşlarımızla iyi çalışma ilişkilerimiz var. Bu nedenle Pekin’in nadir toprak elementleri konusunda aniden baskıyı artırması bizi şaşırttı. Önemsiz gibi görünse de bu tür adımlar ekonomiyi ciddi biçimde etkileyebilir” ifadelerini kullandı.Çin Ticaret Bakanlığı, 9 Ekim’de yaptığı duyuruda, 8 Kasım’dan itibaren geçerli olmak üzere orta ve ağır nadir toprak elementleri, lityum piller, yapay grafitten üretilmiş anot malzemeleri, nadir toprak metalleri çıkarma ve işleme ekipmanları, hammadde ve yüksek dayanımlı malzemeler gibi ürünlere ihracat kontrolü getirileceğini açıklamıştı.Buna karşılık olarak Trump, 10 Ekim’de yaptığı açıklamada, ABD’nin 1 Kasım’da veya daha erken bir tarihte, Çin’den ithal edilen mallara mevcut seviyenin üzerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını belirterek, bu kararını Çin’in ticaretteki ‘saldırgan tutumuyla’ gerekçelendirmişti.ABD Maliye Bakanı Scott Bessent ise Pazartesi günü, Washington’un yeni gümrük vergilerini uygulamayı bir süre erteleyebileceğini, böylece iki ülke liderine ticari konuları yüz yüze görüşme fırsatı tanınabileceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/trump-si-ile-aramiz-iyi-bazen-geriliyoruz-1100187579.html

abd

çin

pekin

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, çin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, ilişki, kevin hassett, kevin hasset, pekin, scott bessent, washington