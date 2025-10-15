https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/beyaz-saray-trump-ve-si-cinping-guclu-iliskilerini-surduruyor-1100217574.html
Beyaz Saray: Trump ve Şi Cinping güçlü ilişkilerini sürdürüyor
Beyaz Saray: Trump ve Şi Cinping güçlü ilişkilerini sürdürüyor
15.10.2025
Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Halk Cumhuriyeti lideri Şi Cinping’in, nadir toprak elementleri etrafında tırmanan gerilime rağmen güçlü ilişkilerini sürdürdüklerini ifade etti.
Hassett konuşmasında, “Başkan Şi ve Başkan Trump güçlü ilişkilerini sürdürüyor. Bizlerin de Çinli meslektaşlarımızla iyi çalışma ilişkilerimiz var. Bu nedenle Pekin’in nadir toprak elementleri konusunda aniden baskıyı artırması bizi şaşırttı. Önemsiz gibi görünse de bu tür adımlar ekonomiyi ciddi biçimde etkileyebilir” ifadelerini kullandı.
Çin Ticaret Bakanlığı, 9 Ekim’de yaptığı duyuruda, 8 Kasım’dan itibaren geçerli olmak üzere orta ve ağır nadir toprak elementleri, lityum piller, yapay grafitten üretilmiş anot malzemeleri, nadir toprak metalleri çıkarma ve işleme ekipmanları, hammadde ve yüksek dayanımlı malzemeler gibi ürünlere ihracat kontrolü getirileceğini açıklamıştı.
Buna karşılık olarak Trump, 10 Ekim’de yaptığı açıklamada, ABD’nin 1 Kasım’da veya daha erken bir tarihte, Çin’den ithal edilen mallara mevcut seviyenin üzerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını belirterek, bu kararını Çin’in ticaretteki ‘saldırgan tutumuyla’ gerekçelendirmişti.
ABD Maliye Bakanı Scott Bessent ise Pazartesi günü, Washington’un yeni gümrük vergilerini uygulamayı bir süre erteleyebileceğini, böylece iki ülke liderine ticari konuları yüz yüze görüşme fırsatı tanınabileceğini ifade etmişti.