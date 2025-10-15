https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/turkiyenin-en-mutsuz-meslegi-belli-oldu-1100220186.html
Türkiye'nin en mutsuz mesleği belli oldu
Türkiye'nin en mutsuz mesleği belli oldu
Türkiye'de yapılan yeni bir araştırma, iş yaşamında en düşük memnuniyet oranına sahip meslek gruplarını ortaya koydu. Verilere göre, işinden en az memnun olan...
Careerbliss’in yayımladığı yeni araştırmaya göre, Türkiye’de çalışanların iş memnuniyeti meslek gruplarına göre büyük farklılık gösteriyor. Verilere göre, çalışanların mutluluk düzeyi meslekten mesleğe büyük farklılık gösterirken, en mutsuz gruplar arasında hemşireler, müşteri hizmetleri uzmanları ve saha servis mühendisleri yer aldı. Listenin devamında ise garsonlar, gözetmenler, kasiyerler, güvenlik görevlileri ve muhasebeciler bulunuyor.
