https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/meslek-gruplarina-yillik-harc-zorunlulugu-duzenlemesi-masada-hangi-meslekleri-kapsayacak-1100075049.html

Meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu düzenlemesi masada: Hangi meslekleri kapsayacak?

Meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu düzenlemesi masada: Hangi meslekleri kapsayacak?

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında düşük gelir beyan eden meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-10T08:08+0300

2025-10-10T08:08+0300

2025-10-10T08:08+0300

ekonomi̇

maliye bakanlığı

hazine

harç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089316643_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c35a185be2b6dfbd9c08154389c410a6.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde mesleklerin gelir beyanlarını analiz ederek dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Yapılan tespitlere göre:Hürriyet'in haberine göre toplamda Türkiye genelinde 178 bini aşkın mükellefin bu sektörlerde faaliyet gösterdiği kaydedildi. Bunlar arasında 13 bin 536 kuyumcu, 78 bin 560 oto galerici ve 86 bin 488 emlakçı bulunuyor. Ayrıca yaklaşık 28 bin bireysel çalışan doktor da düzenlemeden etkilenecek.Yeni uygulamanın amacı, vergide adaleti sağlamak ve çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak olacak. Bu çerçevede, söz konusu meslek gruplarının gelir vergisi yükümlülükleri devam ederken, buna ek olarak yıllık bir harç ödemesi de zorunlu hale gelecek.Harcın miktarına ilişkin çalışmaların halen sürdüğü, meslek gruplarına göre farklı oranlar belirlenmesinin planlandığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/aileler-dikkat-dans-eden-ve-ses-cikaran-populer-oyuncak-raflardan-toplatiliyor-1100057087.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maliye bakanlığı, hazine, harç