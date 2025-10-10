https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/meslek-gruplarina-yillik-harc-zorunlulugu-duzenlemesi-masada-hangi-meslekleri-kapsayacak-1100075049.html
Meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu düzenlemesi masada: Hangi meslekleri kapsayacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında düşük gelir beyan eden meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor... 10.10.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde mesleklerin gelir beyanlarını analiz ederek dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Yapılan tespitlere göre:Hürriyet'in haberine göre toplamda Türkiye genelinde 178 bini aşkın mükellefin bu sektörlerde faaliyet gösterdiği kaydedildi. Bunlar arasında 13 bin 536 kuyumcu, 78 bin 560 oto galerici ve 86 bin 488 emlakçı bulunuyor. Ayrıca yaklaşık 28 bin bireysel çalışan doktor da düzenlemeden etkilenecek.Yeni uygulamanın amacı, vergide adaleti sağlamak ve çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak olacak. Bu çerçevede, söz konusu meslek gruplarının gelir vergisi yükümlülükleri devam ederken, buna ek olarak yıllık bir harç ödemesi de zorunlu hale gelecek.Harcın miktarına ilişkin çalışmaların halen sürdüğü, meslek gruplarına göre farklı oranlar belirlenmesinin planlandığı öğrenildi.
