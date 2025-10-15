https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/trump-yuzde-5-yoksa-ceza-dedi-ispanya-yuzde-2-diyor-1100188833.html

Trump yüzde 5, yoksa ceza dedi: İspanya yüzde 2 diyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, İspanya’nın savunma harcamalarını GSYİH’nın yüzde 5’ine çıkarma talebini reddetmesini NATO’ya karşı 'büyük bir haksızlık' olarak... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

dünya

i̇spanya başbakanı pedro sanchez

donald trump

nato

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İspanya'nın savunma harcamalarını GSYİH'nın yüzde 5'ine çıkarmayı reddetmesinin NATO'ya karşı saygısızlık olduğunu söyledi.Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, "İspanya'nın yaptığının NATO için çok kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. NATO'ya karşı çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum." dedi.Trump, İspanya'ya 'gümrük vergileri yoluyla ticaret cezası' vermeyi düşündüğünü ve bunu gelecekte yapabileceğini de sözlerine ekledi.İspanya'dan yanıtİspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine rağmen İspanyol hükümetinin askeri harcamaları GSYİH'nın yüzde 2'sinin üzerine çıkarmayı planlamadığını söyledi.Sanchez, verdiği röportajda, şöyle konuştu:

