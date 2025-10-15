https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/trump-yuzde-5-yoksa-ceza-dedi-ispanya-yuzde-2-diyor-1100188833.html
Trump yüzde 5, yoksa ceza dedi: İspanya yüzde 2 diyor
ABD Başkanı Trump, İspanya’nın savunma harcamalarını GSYİH’nın yüzde 5’ine çıkarma talebini reddetmesini NATO’ya karşı 'büyük bir haksızlık' olarak... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
dünya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
donald trump
nato
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İspanya'nın savunma harcamalarını GSYİH'nın yüzde 5'ine çıkarmayı reddetmesinin NATO'ya karşı saygısızlık olduğunu söyledi.Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, "İspanya'nın yaptığının NATO için çok kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. NATO'ya karşı çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum." dedi.Trump, İspanya'ya 'gümrük vergileri yoluyla ticaret cezası' vermeyi düşündüğünü ve bunu gelecekte yapabileceğini de sözlerine ekledi.İspanya'dan yanıtİspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine rağmen İspanyol hükümetinin askeri harcamaları GSYİH'nın yüzde 2'sinin üzerine çıkarmayı planlamadığını söyledi.Sanchez, verdiği röportajda, şöyle konuştu:
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İspanya'nın savunma harcamalarını GSYİH'nın yüzde 5'ine çıkarmayı reddetmesinin NATO'ya karşı saygısızlık olduğunu söyledi.
Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, "İspanya'nın yaptığının NATO için çok kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. NATO'ya karşı çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum." dedi.
Trump, İspanya'ya 'gümrük vergileri yoluyla ticaret cezası' vermeyi düşündüğünü ve bunu gelecekte yapabileceğini de sözlerine ekledi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine rağmen İspanyol hükümetinin askeri harcamaları GSYİH'nın yüzde 2'sinin üzerine çıkarmayı planlamadığını söyledi.
Sanchez, verdiği röportajda, şöyle konuştu:
Savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkarılması fikrini desteklemememizin birçok nedeni var. Birincisi, silahlı kuvvetlerin bu kadar büyük miktardaki kaynağı etkili bir şekilde kullanma kapasitesinin sınırlı olması. İkincisi, Savunma Bakanlığı'na göre, NATO'nun mevcut zorluklarla başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri halihazırda GSYİH'nın yüzde 2.1'i seviyesinde sağlıyoruz