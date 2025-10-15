Türkiye
Trump: Dünyanın öbür ucundan alelacele geri döndüm
Trump: Dünyanın öbür ucundan alelacele geri döndüm
ABD Başkanı Trump, Ortadoğu ziyaretinden dönüşünün hemen ardından, Charlie Kirk'ün doğum gününde düzenlenen madalya törenine katıldı
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Charlie Kirk’ün onuruna düzenlenen Madalya Törenine katılmak için Ortadoğu’daki tarihi barış ziyaretinden hemen sonra, büyük bir aceleyle geri döndüğünü söyledi.Trump, törenin tarihinin değiştirilip değiştirilemeyeceğini sormak için Kirk’ün eşi Erica’yı aramayı düşündüğünü ancak bunun Charlie’nin doğum günü olduğunu öğrenince bu fikrinden vazgeçtiğini paylaşarak, şöyle konuştu:Salı günü, Charlie Kirk’ün 32. yaş günü olacaktı.
Trump: Dünyanın öbür ucundan alelacele geri döndüm

02:21 15.10.2025
Trump
ABD Başkanı Trump, Ortadoğu ziyaretinden dönüşünün hemen ardından, Charlie Kirk'ün doğum gününde düzenlenen madalya törenine katıldı
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Charlie Kirk’ün onuruna düzenlenen Madalya Törenine katılmak için Ortadoğu’daki tarihi barış ziyaretinden hemen sonra, büyük bir aceleyle geri döndüğünü söyledi.
Bildiğiniz gibi sadece birkaç saat önce Ortadoğu’da barışı sağlamak için yaptığım tarihi bir ziyaretten döndüm. İnsanlar bunun imkansız olduğunu söylüyordu ama Charlie bunun mümkün olduğuna inanıyordu. Dünyanın öbür ucundan alelacele geri döndüm
Trump, törenin tarihinin değiştirilip değiştirilemeyeceğini sormak için Kirk’ün eşi Erica’yı aramayı düşündüğünü ancak bunun Charlie’nin doğum günü olduğunu öğrenince bu fikrinden vazgeçtiğini paylaşarak, şöyle konuştu:
“Dedim ki, orada olmamı bekleyen çok büyük, çok zengin ülkeleri bir kenara bırakmamız gerekecek. Ama bu anı dünyadaki hiçbir şeye değişmezdim, hiçbir şeye. Bu, ülkemiz için çok önemli bir zaman.”
Salı günü, Charlie Kirk’ün 32. yaş günü olacaktı.
