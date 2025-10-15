https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/trump-rusyanin-ukraynadaki-catismayi-bitirmek-istemedigini-iddia-etti-1100187968.html
Trump, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı bitirmek istemediğini iddia etti
15.10.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile görüşmesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki çatışmayı bitirmek istemediğini iddia ederek, hayal kırıklığını dile getirdi.Trump, "O (Vladimir Putin) bu savaşı bitirmek istemiyor" dedi.ABD lideri, Putin ile iyi ilişkilerine rağmen Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik sürecin temposundan hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
