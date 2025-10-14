https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/trump-zelenskiy-cuma-gunu-tomahawk-fuzeleri-isteyecek-1100187050.html
Trump: Zelenskiy cuma günü Tomahawk füzeleri isteyecek
ABD Başkanı Trump, Vladimir Zelenskiy'in 17 Ekim'deki görüşmede Tomahawk füzeleri talep edeceğini belirtti. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T23:33+0300
2025-10-14T23:33+0300
2025-10-14T23:30+0300
dünya
donald trump
vladimir zelenskiy
abd
ukrayna
rusya
kiev
kremlin
tomahawk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099798362_0:0:1403:790_1920x0_80_0_0_d43447fd53f40e37dcecc5b1b7b059f4.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'in 17 Ekim'deki görüşmede Tomahawk seyir füzelerinin tedarikini talep edeceğini söyledi.Trump, "Cuma günü bana Ukrayna Devlet Başkanı gelecek. Onun ne diyeceğini biliyorum. Tomahawk füzesi almak istiyor" dedi.Kyiv Post gazetesinin haberine göre Zelenskiy, ABD ziyareti sırasında Amerikan füze savunma sistemi ‘Altın Kubbe’nin oluşturulmasına katılmaya çalışacak.Daha önce Trump, Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri gönderme konusundaki kararını neredeyse verdiğini, ancak Kiev’in bu füzeleri nasıl kullanmayı planladığını anlamak istediğini söylemişti.Kremlin, nükleer kapasiteye sahip Tomahawk füzelerinin Kiev'e sevk edilmesinin ciddi bir tırmanışa yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Kiev’e Tomahawk seyir füzelerinin tedarikine yanıtının hava savunma sistemlerini güçlendirmek olacağını ifade etmişti. Rus lider ayrıca, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri tedarikinin Rusya-ABD ilişkilerine zarar vereceğini ve bu füzelerin Amerikan askerlerinin doğrudan katılımı olmadan kullanılamayacağını da dikkat çekmişti.
abd
ukrayna
rusya
kiev
2025
