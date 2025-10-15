Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Hamas: Şu ana kadar bulabildiğimiz tüm cenazeleri teslim ettik
21:51 15.10.2025 (güncellendi: 22:02 15.10.2025)
© AA / Hamza Z. H. QraiqeaHamas Gazze'deki İsrailli rehineleri Kızılhaç heyetine teslim etmeye başladı
© AA / Hamza Z. H. Qraiqea
Hamas iki rehinenin cansız bedeninin daha İsrail'e saat 22.00'de teslim edileceğini açıklamasının ardından gelen yeni bilgilendirmeyle tüm rehinelerin ve rehinelere ait cansız bedenlerin hepsinin teslim edildiğini duyurdu.
Hamas'tan, "Anlaşmaya bağlı kalarak, elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor" açıklaması geldi.
Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları, iki İsrailli rehinenin cenazelerini daha bu akşam saat 22.00'de teslim edeceklerini duyurmuştu. Açıklamada "Rehine takası anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nde iki rehinenin daha cenazelerini saat 22:00'de [19:00 GMT] teslim etmeye karar verdik" ifadeleri yer almıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Trump: Hamas silah bırakacak eğer bırakmazsa biz onları silahsızlandıracağız
Dün, 21:33
