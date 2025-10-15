Hamas: Şu ana kadar bulabildiğimiz tüm cenazeleri teslim ettik

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/hamas-su-ana-kadar-bulabildigimiz-tum-cenazeleri-teslim-ettik-1100219279.html
21:51 15.10.2025 (güncellendi: 22:02 15.10.2025)
Hamas iki rehinenin cansız bedeninin daha İsrail'e saat 22.00'de teslim edileceğini açıklamasının ardından gelen yeni bilgilendirmeyle tüm rehinelerin ve rehinelere ait cansız bedenlerin hepsinin teslim edildiğini duyurdu.
Hamas'tan, "Anlaşmaya bağlı kalarak, elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor" açıklaması geldi.
Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları, iki İsrailli rehinenin cenazelerini daha bu akşam saat 22.00'de teslim edeceklerini duyurmuştu. Açıklamada "Rehine takası anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nde iki rehinenin daha cenazelerini saat 22:00'de [19:00 GMT] teslim etmeye karar verdik" ifadeleri yer almıştı.