Trump: Şi ile aramız iyi, bazen geriliyoruz
Trump: Şi ile aramız iyi, bazen geriliyoruz
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile iyi ilişkileri olsa da, Pekin'in davranışları nedeniyle ilişkilerinin zaman zaman gerginleştiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile iyi ilişkileri olmasına rağmen, Pekin'in davranışları nedeniyle ilişkilerinin bazen 'gerginleştiğini' söyledi.Trump konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:
23:37 14.10.2025
Donald Trump
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile iyi ilişkileri olsa da, Pekin'in davranışları nedeniyle ilişkilerinin zaman zaman gerginleştiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile iyi ilişkileri olmasına rağmen, Pekin'in davranışları nedeniyle ilişkilerinin bazen 'gerginleştiğini' söyledi.
Trump konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

Başkan Şi ile harika bir ilişkim var, ancak bazen gerginleşiyor çünkü Çin insanları sömürmeyi seviyor ve bizden sömüremez. Çin ile adil bir ilişkimiz var ve bunun iyi olacağını düşünüyorum. Olmazsa da sorun değil.

