TMSF, Ekotürk TV'yi satışa çıkardı: İstenen bedel ve ihale şartları açıklandı

TMSF, kayyum olarak atandığı Ekotürk TV'yi satışa çıkardı. 26 milyon muhammen bedel belirlenirken, katılım teminatı 2 milyon 600 bin lira olarak belirlendi... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandığı Ekotürk TV'yi ihaleye çıkardığını duyurdu. İhale yoluyla yapılacak satış için belirlenen muhammen bedel 26 milyon lira. Katılım teminatı 2 milyon 600 bin lira olarak açıklandı. İhale 5 Kasım 2025'te gerçekleştirilecek. Tüm mal, hak ve sözleşmelerini kapsıyorFon Kurulu kararıyla satışına karar verilen Ekotürk TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilmiş uydu ve kablo yayın lisansları ile televizyon yayıncılığı faaliyetlerine tahsis edilmiş mal, hak, varlıklar ve sözleşmeleri kapsıyor.Söz konusu bütünlüğün muhammen bedeli 26 milyon lira, katılım teminatı ise 2 milyon 600 bin lira olarak belirlendi.Son başvuru tarihi 4 KasımEkotürk TV ihalesi, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacak. İhale için son başvuru tarihi 4 Kasım olarak açıklandı.

