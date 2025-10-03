Türkiye
Para - hesap makinesi
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/tmsf-ekoturk-tvyi-satisa-cikardi-istenen-bedel-ve-ihale-sartlari-aciklandi-1099875631.html
TMSF, Ekotürk TV'yi satışa çıkardı: İstenen bedel ve ihale şartları açıklandı
TMSF, Ekotürk TV'yi satışa çıkardı: İstenen bedel ve ihale şartları açıklandı
Sputnik Türkiye
TMSF, kayyum olarak atandığı Ekotürk TV'yi satışa çıkardı. 26 milyon muhammen bedel belirlenirken, katılım teminatı 2 milyon 600 bin lira olarak belirlendi... 03.10.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102468/08/1024680809_46:0:1024:550_1920x0_80_0_0_23124117d8b585b18b7aba2368e3f703.jpg
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandığı Ekotürk TV'yi ihaleye çıkardığını duyurdu. İhale yoluyla yapılacak satış için belirlenen muhammen bedel 26 milyon lira. Katılım teminatı 2 milyon 600 bin lira olarak açıklandı. İhale 5 Kasım 2025'te gerçekleştirilecek. Tüm mal, hak ve sözleşmelerini kapsıyorFon Kurulu kararıyla satışına karar verilen Ekotürk TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilmiş uydu ve kablo yayın lisansları ile televizyon yayıncılığı faaliyetlerine tahsis edilmiş mal, hak, varlıklar ve sözleşmeleri kapsıyor.Söz konusu bütünlüğün muhammen bedeli 26 milyon lira, katılım teminatı ise 2 milyon 600 bin lira olarak belirlendi.Son başvuru tarihi 4 KasımEkotürk TV ihalesi, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacak. İhale için son başvuru tarihi 4 Kasım olarak açıklandı.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
TMSF, Ekotürk TV'yi satışa çıkardı: İstenen bedel ve ihale şartları açıklandı

TMSF, kayyum olarak atandığı Ekotürk TV'yi satışa çıkardı. 26 milyon muhammen bedel belirlenirken, katılım teminatı 2 milyon 600 bin lira olarak belirlendi. İhale ise 5 Kasım'da yapılacak.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandığı Ekotürk TV'yi ihaleye çıkardığını duyurdu. İhale yoluyla yapılacak satış için belirlenen muhammen bedel 26 milyon lira. Katılım teminatı 2 milyon 600 bin lira olarak açıklandı. İhale 5 Kasım 2025'te gerçekleştirilecek.

Tüm mal, hak ve sözleşmelerini kapsıyor

Fon Kurulu kararıyla satışına karar verilen Ekotürk TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilmiş uydu ve kablo yayın lisansları ile televizyon yayıncılığı faaliyetlerine tahsis edilmiş mal, hak, varlıklar ve sözleşmeleri kapsıyor.
Söz konusu bütünlüğün muhammen bedeli 26 milyon lira, katılım teminatı ise 2 milyon 600 bin lira olarak belirlendi.

Son başvuru tarihi 4 Kasım

Ekotürk TV ihalesi, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacak. İhale için son başvuru tarihi 4 Kasım olarak açıklandı.
