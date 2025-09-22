https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/sivrisinek-kaynakli-chikungunya-cinde-yayiliyor-3-seviye-acil-durum-ilan-edildi-1099560838.html
Sivrisinek kaynaklı 'Chikungunya' Çin’de yayılıyor: 3. seviye acil durum ilan edildi
Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Ciangmın şehrinde sivrisinek kaynaklı Chikungunya ateşi nedeniyle 1714 vaka tespit edildi. Yetkililer 3. seviye halk sağlığı acil durumu ilan etti.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Ciangmın şehrinde, sivrisineklerden bulaşan Chikungunya ateşi nedeniyle 1714 vaka belirlendi. Yerel basındaki haberlere göre, şehir sağlık otoriteleri salgın sebebiyle 3. seviye "halk sağlığı acil durumu" ilan etti.19 Eylül'e kadar kaydedilen vakaların tamamının hafif seyirli olduğu, ağır hasta ya da can kaybının olmadığı bildirildi. Yetkililer, salgının kontrol altına alınabilmesi için sivrisinek üreme alanlarının azaltılması ve halkın korunma önlemlerine uyması çağrısında bulundu.Chikungunya Virüsü nedir?Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Chikungunya ateşi, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve kısmen Avrupa'da salgınlara yol açabilen, sivrisinek kaynaklı bulaşıcı bir hastalık olarak tanımlanıyor. Ateş ve şiddetli eklem ağrılarıyla kendini gösteren hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntü gibi belirtiler oluşturabiliyor.Çin'de en son ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde Chikungunya ateşi salgını görülmüş, günlük vaka sayısı 600'e kadar yükselmişti.Chikungunya Virüsü nasıl bulaşır?Chikungunya virüsü insanlara, özellikle Aedes aegypti ve Aedes albopictus türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor. Virüsü taşıyan sivrisinekler, enfekte bir kişiyi ısırdıktan sonra sağlıklı kişilere hastalığı aktarabiliyor. Hastalığın insandan insana doğrudan bulaşması ise mümkün değil.Chikungunya Virüsünden nasıl korunulur?Chikungunya ateşine karşı henüz onaylı bir aşı bulunmuyor. Bu nedenle en etkili korunma yöntemi sivrisinek ısırıklarının önlenmesi. Uzmanlar, vücut koruyucu kıyafetler giymeyi, sinek kovucu ürünler kullanmayı, sivrisineklerin üreyebileceği durgun su birikintilerini ortadan kaldırmayı ve pencere ile kapılara sineklik takılmasını öneriyor.
09:32 22.09.2025
Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Ciangmın şehrinde sivrisinek kaynaklı Chikungunya ateşi nedeniyle 1714 vaka tespit edildi. Yetkililer 3. seviye halk sağlığı acil durumu ilan ederken, vakaların tamamının hafif seyrettiği bildirildi.
Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Ciangmın şehrinde, sivrisineklerden bulaşan Chikungunya ateşi nedeniyle 1714 vaka belirlendi. Yerel basındaki haberlere göre, şehir sağlık otoriteleri salgın sebebiyle 3. seviye “halk sağlığı acil durumu” ilan etti.
19 Eylül’e kadar kaydedilen vakaların tamamının hafif seyirli olduğu, ağır hasta ya da can kaybının olmadığı bildirildi. Yetkililer, salgının kontrol altına alınabilmesi için sivrisinek üreme alanlarının azaltılması ve halkın korunma önlemlerine uyması çağrısında bulundu.
Chikungunya Virüsü nedir?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Chikungunya ateşi, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve kısmen Avrupa’da salgınlara yol açabilen, sivrisinek kaynaklı bulaşıcı bir hastalık olarak tanımlanıyor.
Ateş ve şiddetli eklem ağrılarıyla kendini gösteren hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntü gibi belirtiler oluşturabiliyor.
Çin’de en son ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde Chikungunya ateşi salgını görülmüş, günlük vaka sayısı 600’e kadar yükselmişti.
Chikungunya Virüsü nasıl bulaşır?
Chikungunya virüsü insanlara, özellikle Aedes aegypti ve Aedes albopictus türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor. Virüsü taşıyan sivrisinekler, enfekte bir kişiyi ısırdıktan sonra sağlıklı kişilere hastalığı aktarabiliyor. Hastalığın insandan insana doğrudan bulaşması ise mümkün değil.
Chikungunya Virüsünden nasıl korunulur?
Chikungunya ateşine karşı henüz onaylı bir aşı bulunmuyor. Bu nedenle en etkili korunma yöntemi sivrisinek ısırıklarının önlenmesi. Uzmanlar, vücut koruyucu kıyafetler giymeyi, sinek kovucu ürünler kullanmayı, sivrisineklerin üreyebileceği durgun su birikintilerini ortadan kaldırmayı ve pencere ile kapılara sineklik takılmasını öneriyor.